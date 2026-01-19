啟德柏蔚森乘勢推32伙周五起招標發售 加開2房示範單位供參觀

新世界及遠東合作發展的啟德柏蔚森系列於新一年銷情持續暢旺，於過去周末2日連售6伙，合共套現逾4,000萬元。有見市場反應熱烈，發展商亦於今日公布加推32伙，將於周五起以招標形式發售。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目於周末2日速沽6伙，套現逾4,000萬元，其中柏蔚森II 2座19樓F室，面積262方呎，1房設計，成交價569.7萬元，呎價21,744元，創項目1房呎價新高。

何家欣續指，項目自開售以來累售830伙，套現近60億元，自現樓以來已售出173伙，套現逾13億元，而本月至今已沽24伙。有見市場反應熱烈，於今日上載全新銷售安排，加推32伙2房戶於周五起招標發售。

遠東發展營業及市務總經理陳富強指，為配合銷售，項目新增「新春大利是優惠」，認購指定17價單單位即可享3.8萬折扣優惠。另外，項目亦於即日開放2伙2房示範單位予公眾參觀。

柏蔚森加開2房示範單位

啟德柏蔚森於今日開放2伙位於現樓3座的2房示範單位，分別為3座20樓E室的連家具示範單位，面積383方呎，2房連開放式廚房設計，單位附有海藍色家具及藝術掛畫，配合享開揚前席遊艇海景，打造猶如置身遊艇、隨時享受海天一色景致的生活體驗。

3座20樓E室連家具示範單位

寢室方面單位廳房同向，配合房內大型窗戶，享受別致海景。主人房間空間闊落，長方開則可在放置睡床後仍有空間擺放大型衣櫥。另一房間空間同見實用，獲設計作書房用途，設有黑色的書架及玻璃書桌，不但藝術感十足同時可展現沉穩的格調。

3座20樓D室無改動示範單位

另外一伙為3座20樓D室的無改動示範單位，面積396方呎，層與層之間高度可達3.2米，空間感十足。項目大廳呈長方設計，便於用家具分隔開客飯廳位置。客廳處則設有落地玻璃趟門連接40方呎室外露台及工作平台，不但可引入室外自然光，更可將開揚遊艇海景一一飽覽。