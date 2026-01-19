新盤熱銷連續12個月破千伙 過去2日沽逾330宗 西沙大盤最矚目

市場矚目大盤開售，帶動過去周末新盤銷售成績，新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期過去周末進行次輪銷售229伙，即日沽清，其他貨尾盤銷售成績亦相當理想，綜合市場及成交紀錄顯示，過去2天共售出逾330伙，本月新盤銷售亦已突破千宗至近1200宗水平，連續12個月錄得破千宗成績。

過去周末最矚目為SIERRA SEA 2A期，發展商再下一城，推出229伙價單單位即日沽清，帶動整體氣氛向好，其他貨尾盤亦錄得不俗成交。

信和牽頭，夥拍嘉華、中國海外合作發展的元朗錦上路柏瓏系列項目，過去周末共售出12伙，其中最高成交價單位為柏瓏III 2座12樓A1室，面積519方呎，2房間隔，成交價793.96萬，呎價15298元；最高成交呎價單位同為栢瓏III位於2座9樓A6室，面積467方呎，屬2房採開放式廚房間隔，單位以772.46萬售出，呎價16541元。整個栢瓏系列推售至今暫累售1803伙，累積套現逾156億。

SIERRA SEA 2A期次輪發售 229伙即日沽清

柏景峰連環售出8伙

信和同系夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰，過去周末亦連環售出8伙，當中最高成交價單位為3座11樓C3室，面積431方呎，屬2房採開放式廚房間隔，成交價666.91萬，呎價15474元；成交呎價最高單位則位於3座25樓C7室，面積293方呎，屬1房採開放式廚房間隔，以470.92萬售出，呎價16072元。栢景峰踏入2026年首18日，合共售出44伙，套現逾2.2億元，項目開售至今，累售單位已增至334伙，累套現逾18億。

上然單日連沽9伙

萬科香港旗下大埔上然近期銷情趨增，項目昨天單日連沽9伙，其中成交價最高為2期1座16樓A5室，面積475方呎，屬2房間隔，以623萬售出，呎價13116元；呎價最高為2期7座15樓A7室特色戶，面積304方呎，屬1房間隔，單位附設有面積109方呎天台，以427.7萬售出，呎價高見14069元，整個上然系列過去周末共售出16伙，套現超過9000萬。

新世界與遠東合作發展的啟德柏蔚森II昨日亦連沽4伙，其中造價最高為2座11樓A室，面積448方呎，屬2房戶，以836.5萬成交，呎價18672元。項目過去周末共售出5伙，套現超過3400萬。

SIERRA SEA 2A期打鐵趁熱周內推售

新地西沙SIERRA SEA 2A期次輪銷售再開紅盤，發展商乘勢加推新價單並調整未開售價單單位售價，指主要屬原價加推，個別單位提價約2%到4%。同步落實周三（21日）盡推現有價單全數單位，壓軸開售218伙，折實售價約365萬起。

新地副董事總經理雷霆表示，次輪銷售可謂「高潮迭起，越賣越旺」，指首輪銷售的理想情況吸引更多新客，令項目成為歷史「票王」，並再度成功沽清推出的價單單位。

乘勢發售218伙 雷霆：視乎銷情再推2B期

為延續銷售氣氛，雷霆指，當晚隨即加推6號價單155伙，折實平均呎價約12832元，主要屬原價加推，僅小部分單位按同類招標成交單位作調整。另落實周三壓軸開售218伙，將視乎當日情況再決定接下來2B期的推盤步伐。

除上述6號價單，新地代理總經理胡致遠表示，另調整過往部分價單單位，提價幅度介乎2%至4%，該批單位將於周三盡推，涵蓋該期數標準單位全部5種戶型，折實售價約365.94萬至993.99萬，折實呎價約10157至15302元。該期數尚餘4伙特色戶未正式推出，料以招標形式開售。

SIERRA SEA 2A期加推155伙 入場費370萬 周三盡推218伙發售

周三新一輪銷售的入場單位為1座G2層J室。1房間隔，面積299方呎，折實售價365.94萬，折實呎價約12239元。售價最高為5座25樓A室，3房1套連工作間間隔，面積700方呎，折實售價993.99萬，折實呎價約14200元；最高呎價為5座25樓C室：3房1套連士多房間隔，面積647方呎，折實售價989.88萬，折實呎價15302元。根據銷售安排，周三將分兩個時段開售，A組大手客須買3至4伙，而B組買家可購1至2伙。發展商今日下午2時就會截票。

胡致遠另總結昨日銷售，於A組時段有18組買家入市，其中11組買4伙，7組買3伙，共涉65伙。最大手買家斥2700萬買4伙，而A組時段買家平均斥逾2100萬入市。到B組時段亦有個別買家買2伙。以地區分布，新界東客人佔約60%最多，約15%來自新界其他區域，九龍客就佔25%，港島區買家就涉約5%。