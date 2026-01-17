PARK SEASONS加推124伙 入場售價約500萬

會德豐地產與港鐵合作發展的將軍澳日出康城PARK SEASONS，已獲批轉讓同意書，稍後將發出交樓信，並加推124伙，折實入場售價約500.5萬元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，PARK SEASONS昨日正式獲批轉讓同意書 (Consent to Assign)，稍後將發出交樓信予客人，正式展開交樓程序，集團非常期待將優質單位交付客人。

黃光耀續指，隨著項目落成，享「現樓即買即住」優勢，故今日推出全新價單7號，盡推SEASONS系列最後一批優質單位，帶來更多「即買即住」優質選擇。

價單7號中，包括44個1房（開廚）、65個2房（開廚）、1個2房（梗廚）及14個2房連書房（梗廚）單位，面積277至537方呎，折實售價約500.5萬至1060.8萬元，折實呎價約14,940至20,752元。另外，整個SEASONS系列開售至今累售1,813伙，套現近114億元。