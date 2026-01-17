Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

PARK SEASONS加推124伙 入場售價約500萬

新盤速遞
更新時間：15:20 2026-01-17 HKT
發佈時間：15:20 2026-01-17 HKT

會德豐地產與港鐵合作發展的將軍澳日出康城PARK SEASONS，已獲批轉讓同意書，稍後將發出交樓信，並加推124伙，折實入場售價約500.5萬元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，PARK SEASONS昨日正式獲批轉讓同意書 (Consent to Assign)，稍後將發出交樓信予客人，正式展開交樓程序，集團非常期待將優質單位交付客人。

黃光耀續指，隨著項目落成，享「現樓即買即住」優勢，故今日推出全新價單7號，盡推SEASONS系列最後一批優質單位，帶來更多「即買即住」優質選擇。

價單7號中，包括44個1房（開廚）、65個2房（開廚）、1個2房（梗廚）及14個2房連書房（梗廚）單位，面積277至537方呎，折實售價約500.5萬至1060.8萬元，折實呎價約14,940至20,752元。另外，整個SEASONS系列開售至今累售1,813伙，套現近114億元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
00:49
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
突發
6小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
6小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
6小時前
樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案
樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案
突發
38分鐘前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
22小時前
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
即時國際
4小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
2026-01-16 15:49 HKT
江西殺豬宴演變成失控搶食。抖音
00:42
殺豬宴︱備桌百席湧入4萬人變喪屍搶食 博主遭派出所約談︱有片
即時中國
7小時前
帶男童入九龍塘商場殘廁做數 背囊友霸足1個鐘傳出對話聲 網民狂嘲：土地問題｜Juicy叮
帶男童入九龍塘商場殘廁做數 背囊友霸足1個鐘傳出對話聲 網民狂嘲：土地問題｜Juicy叮
時事熱話
5小時前