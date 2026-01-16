緹外4557呎大宅1.9億沽 每呎造價4.16萬

嘉里發展的九龍半山低密度豪宅緹外，今日（16日）以招標形式售出2座2樓A室分層大宅，面積4,557方呎，屬4房4套房連兩間工人房間隔，以1.9億元連1個車位成交，呎價約41,694元，為今年第2宗成交個案。

項目至今累售46伙，總成交金額約141億元，平均成交呎價約59,000元。

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅面積則介乎3,466至8,583方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3 座院墅面積11,382方呎至11,692方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。