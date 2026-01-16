新地乘旺勢連環推盤搶攻 SIERRA SEA天璽．海先上馬 北都盤下半年登場

新地踏入新一年推盤氣勢如虹，旗下西沙SIERRA SEA 2A期先拔頭籌，首輪銷售報捷，次輪更取得破紀錄收票成績，發展商公布今季除西沙SIERRA SEA系列項目外，亦推出啟德天璽．海，包括從未推售的2B期，下半年將推2盤，包括元朗東成里項目及上水古洞鄉梓路項目。

新地副董事總經理雷霆表示，集團季內主要銷售西沙SIERRA SEA系列外，亦推售啟德天璽．海系列項目，其中至今仍未開賣的天璽·海2B期，料於今季內獲批滿意紙，然後以現樓形式推售，而上水古洞鄉梓路新盤料於下半年推售，而元朗東成里項目就有機會年底推出。

新地雷霆（左）表示，集團年內將推多個項目，首季除推售SIERRA SEA外，亦推售啟德天璽．海。旁為陳漢麟。

雷霆續指，天璽．海以現樓形式展開招標，認為近期股市回勇，不少投資者獲利豐厚，料部分資金轉投樓市，且豪宅市場今年至今已錄多宗大額成交，對今年樓市發展樂觀，並對高級住宅後市走勢睇高一線。

SIERRA SEA 2A及2B期合共提供1502伙，扣除已售出單位，共有1272伙可供發售；啟德天璽．海分3期發展共提供439伙，扣除已售出單位，即共有354伙可供推售，下半年新地則轉戰北部都會區，上水古洞項目第1期提供642伙；元朗東成里項目1A期提供665伙，即上述4盤共涉逾2900伙。

天璽．海昨招標連沽5伙

新地代理執行董事陳漢麟指出，天璽·海1期及2A期項目部分買家已收樓，日前開始以現樓形式推出單位招標發售，昨日最新成功標售5伙，面積介乎1124至1366方呎，均為4房2套標準單位，成交價4019.3萬至逾7035.3萬，呎價35759至51503元。個別單位對比樓花期開售時已有近1成或以上提價幅度，預計價錢於未來現樓階段銷售時還有上升空間。

標售單位中的5座18樓B室，面積1366方呎，以逾7035.3萬成交，呎價51503元，成交呎價屬項目同類單位新高記錄。陳漢麟稱，該單位屬於中層，故相信推出其他中層至高層單位時很有機會能刷新記錄。

為迎合入市需要，昨日再加推7伙天璽．海單位，以招標形式開售，為面積約介乎1100至1400方呎的大宅，招標期由下周一（19日）開始，並將陸續以招標形式推售餘下單位。

陳漢麟說，項目於上星期起陸續安排有興趣入標買家參觀現樓示範單位及住戶會所，每日平均接待30至40組客戶，情況理想。其中個別戶型需要客人帶同本票參觀，現時客源中以內地買家佔多數，亦不乏本地客。

有望今季登場的天璽．海2B期，共設兩座住宅大樓，為項目第8座及第9/9A座，屬整個項目中較西北邊的兩座，提供140個單位，該期數最新的預計關鍵日期為2026年3月31日。

此外，旗下位於上水古洞鄉梓路29號的項目最快下半年登場，該盤分作不同期數發展，料共涉約1330伙。其中發展商於去年6月為第1期申請預售，提供642伙，至今仍在待批中。該期數項目預計落成日期為2028年8月31日，樓花期長約31個月多。

至於元朗東成里項目有機會於年底推盤，項目在2023年中以23億完成補地價，預計興建8幢8至21層高住宅大樓，住宅總樓面75.7萬方呎，可提供1518伙；當中項目1A期在去年11月已申請預售，涉及665伙，預計落成日期為2028年3月31日，樓花期長約26個月多。

SIERRA SEA 2A期收4.9萬膺新票王

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期次輪銷售在即，發展商於昨日截收49257票，打破同系列項目過往期數成績，榮登新盤「收票王」，若以明日發售的229間價單單位計算，超額逾214倍，另有14伙特色戶同日起以招標形式推售，即明日價單連同招標單位合共發售243伙。

發展商於昨日下午3時為SIERRA SEA 2A期次輪截票，經核數後共接獲49257個購樓意向登記，打破同系列項目SIERRA SEA 1A（2）期去年5月次輪銷售時截收43007票的成績，成為香港歷來新盤「收票王」。是次更大幅將記錄推高6250票，幅度約14.5%。

明日SIERRA SEA 2A期展開次輪銷售，合共推售243伙，當中229伙以價單形式發售，若以截票數字計算，錄超額認購逾214倍。

該批價單開售單位涵蓋27伙1房、158伙2房及44伙3房，面積介乎297至700方呎，折實售價由350.05至909.45萬，折實呎價由10383至14200元，折實平均呎價約12110元。

同日以招標方式出售的14伙，均屬連花園、平台或天台的特色單位，其中面積最大為5座28樓A室，面積835方呎，另有434方呎平台、683方呎天台，屬3房套間隔，平台設有樓梯前往天台。

