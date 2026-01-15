Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

PARK COLLEGE現樓特色戶示位曝光 最快月底推出招標

新盤速遞
更新時間：16:24 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:24 2026-01-15 HKT

興勝創建及TPG合作發展的九龍塘PARK COLLEGE，今日開放現樓連花園複式示範單位，最快月底推出招標。

興勝創建執行董事周嘉峯表示，今日開放地下連花園複式示範單位，面積3,060方呎，附432方呎花園，有私人出入口，帶給住戶洋房感覺。單位採4套房設計，主人套房面積約500方呎，其餘3個套房面積約300至400方呎，裝修費約1,000萬元，最快月底以招標形式推出。

周嘉峯指，項目至今參觀客源中約7成為內地客，另外3成為本地客，其中主要為家庭客，鍾情項目校網，為小朋友升學作打算。

對於樓市方面，周嘉峯說，今年至今已錄多宗逾億成交，相信股票造好帶來的財富效應，能助豪宅樓價今年錄5%至8%。年底料推出元朗唐人新村低密度上車盤，提供186伙，1房及2房約各佔1半。全盤有1半為特色單位，附連花園或天台。

中原九龍董事劉瑛琳表示，大額成交湧現，可見高端住宅需求上升，而項目位於九龍塘傳統豪宅區，料正面受惠，備受追捧。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

