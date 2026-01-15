Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

會德豐黃竹坑盤命名DEEP WATER SOUTH 涵蓋1至4房戶 部署《財案》前推售

新盤速遞
更新時間：14:54 2026-01-15 HKT
發佈時間：14:54 2026-01-15 HKT

會德豐地產今年將推5伙，共涉逾1000伙，其中與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸第6期打頭陣推售，項目正式命名為DEEP WATER SOUTH，料下月財案前推售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團預計今年每季推1盤，黃竹坑站上蓋港島南岸第6期將為集團今年首炮項目，屬港島南岸壓軸一期，分2期發展，共提供617伙已批售樓紙，其中6A期命名為MONT BLUE，提供463伙，主力提供1房至3房戶型；6B期則命名為GRANDE BLANC，則提供154伙，全屬為3房及4房大宅，集團將為項目進行軟銷，將視乎市場反應再決定推售6A期或6B期，料下月《財政預算案》前落實推售計劃。

黃光耀續稱，項目設計特色為融入法國南部度假美學，定價將參考同區造價，由於項目擁面向深水灣及壽臣山優惠，加上集團善於打造豪宅，此等因素亦會一併於定價考慮當中。

踏入2026年首2周，黃光耀透露集團已售出近100伙，套現近10億，若今年推售5個項目逾1000伙如期推出，今年全年可售出超過2000伙，相信銷情可以更勝去年，在多項利好因素下，相信《財政預算案》會有利民措施，料今年整體樓價可升5%至10%。

豪宅去年底開始追落後，加上股市暢旺，今年有逾百間公司來港上市，高層管理層對豪宅有需求，令資金流入，故豪宅可看高一線，今年租金繼續向好，受惠於在內地生來港就讀帶動需求下，料今年租金將有5%增長。

會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，項目擁深水灣及壽臣山優勢，並設有專屬升降機直達港鐵站，附近亦有頂級私人會所、國際學校等，優勢盡現。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

