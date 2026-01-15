雅盈峰突上樓書 共提供99伙 主打3房或以上大戶

盈大地產及資本策略合作發展的中環新盤雅盈峰昨突擊上載樓書，共提供99伙，面積約380方呎起步，主打3房或以上單位，另有特色單位。

據樓書顯示，該盤共提供99伙，面積約380至2523方呎，標準戶型涵蓋1房至4房雙套，主打3房或以上大宅，另設限量特色單位，迎合不同客人需要。而全盤合共設有8伙特色戶，包括7伙連平台戶及1伙連天台戶。該盤預計關鍵日期為今年6月30日，樓花期約半年，屬短樓花項目。

其中項目15至23樓的B室，面積1074方呎的屬3房雙套間隔，提供逾8米闊橫廳，並連接「三合一露台」，可飽覽香港動植物公園及香港公園雙園延綿翠綠。間隔採用廳房同向設計，無論身處客飯廳或主人套房均可將香港動植物公園及香港公園雙園景致盡收眼底。

面積最細為3樓、5樓至12樓的E及F室，面積約380方呎，均屬1房單位，採開放式廚房設計。

而最大則為31樓A室的全層單位，面積2523方呎，另有258方呎平台，屬4房4套及儲物室連廁間隔；值得留意的是，連天台戶的32樓A室，面積2520方呎，另有472方呎天台，同屬4房4套及儲物室連廁間隔，同時設有內置樓梯連接天台，是全盤唯一一伙連天台單位。

陳惠慈：接獲不少高端客查詢

盈科大衍地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目於正式命名後，收到不少高端客戶查詢，尤其對項目兼享動植物公園及香港公園雙園景致及信步即達中環核心的優越地理位段深感興趣。而項目正式命名後，接獲不少準買家主動向中介或代理朋友查詢詳情，有見及此決定上載售樓說明書。項目銷售部署詳情將稍後進一步公布。