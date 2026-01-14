嘉居·天后重推削優惠突圍 最高折扣約18% 入場價約870萬 每呎均價2.61萬

新盤市場氣氛升溫，港島市區盤密密連番出擊，嘉華旗下天后新盤嘉居·天后連環展開推盤攻勢，繼日前推出特色戶招標後，昨隨即更新1號價單，為全數30伙削減折扣，以及限量加推2號價單30伙應市，而兩張價單合共60伙，折實平均呎價約26129元，折實入場價約870萬。發展商指單位定價反映實際樓市現況，並且較鄰區新盤有折讓約12%。

項目去年9月公布首張價單，但因要修改圖則而暫緩銷售，直至近日始捲土重來。其中，1號價單涉及30伙，涵蓋23伙2房及7伙3房，面積分別361方呎及477方呎，發展商更新價單之後，單位定價調低3.2%至16.7%，但同時調整折扣優惠，最高折扣率由30%降至18%，折實平均呎價26025元，較初推出時折實平均每呎約24311元，高出約7%。

項目設有約74伙，提供2房及3房戶型，預計關鍵日期為2026年11月5日，樓花期不足11個月。

合共推出60伙

以戶型劃分，23伙2房單位先前折實售價介乎794.5萬至990.9萬，修改價單後最新折實售價由870.3萬至1123.8萬，提價幅度介乎8%至13%，最新折實呎價介乎24108至31130元。至於7伙3房單位，先前折實售價1115.7萬至1343.7萬，修改價單後最新折實售價1113.8萬至1311.6萬，減價約0.2%至2.4%，最新折實呎價介乎23350元至27497元。

至於新加推的2號價單，合共涉及30伙，涵蓋17伙2房及13伙3房，面積361方呎及477方呎，價單定價1119萬至1586.8萬，呎價29140至37219元，計算最高18%折扣優惠後，折實售價介乎917.6萬至1301.2萬，折實呎價約23895至30521元，折實平均呎價約26228元，較1號價單最新折實平均呎價，輕微高出約0.8%。

現有兩張價單合共涉及60伙，折實平均呎價26129元，呎價最低單位為3樓A室，面積477方呎，扣除最高18%折扣優惠後，折實售價1113.8萬，折實呎價23350元。售價最低單位為3樓B室，面積361方呎，折實售價870.3萬，折實呎價24108元。

嘉居·天后價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積 (平方呎) 折實價 / 呎價 2號價單 2026/1/13 30 361至477 918萬至1,301.2萬元 (23,895至30,520元) 1號價單 2025/9/11 30 361至477 794.5萬至1,343.7萬元 (22,008至28,168元)

發展商表示，近月樓市價量齊升，租金上升亦吸引長線投資者入市，多個新盤錄理想銷情，是次調整反映實際樓市現況，推出單位折實售價，較鄰近區域新盤首張價單約有12%折讓。

現有兩張價單均提供2款付款辦法，其中120天成交期的即供付款計劃，結合其他優惠提供最高18%折扣優惠；360天成交期付款計劃，最高折扣率為15%，惟買家可享提前付清樓價現金回贈，最高可達樓價3%。

鄰近新盤有折讓

美聯高級董事布少明表示，項目單位較同區新盤餘貨有輕微折讓，由於樓市氣氛持續向好，買家入市意欲增加，而且投資客亦紛紛入市，故一手需求殷切。項目位於港島市區，料能迎合不同客人，由於項目租務潛力高，故亦吸引投資客入市收租，料佔6成。

中原首席營業董事何偉強表示，項目新推出單位的折實售價較同區一手貨尾盤約有4%折讓。近期樓市回升，同區貨尾單位的售價已較去年上升約8%。而且天后多年未有新盤供應，料受用家及投資者歡迎。區內租盤短缺，預計項目單位受專業人士租客青睞，呎租可達85元，租金回報達4厘。

嘉居·天后日前上載銷售安排，落實於周五（16日）起推出2樓3個連平台單位招標，發展商透露指，已接獲不少準買家查詢。推出單位中最大為2樓A室，面積439方呎，屬3房戶型，連386方呎平台；2樓B室及C室同樣為2房單位，面積324方呎，分別連323方呎及395方呎平台。

該盤設有約74伙，提供2房及3房戶型，預計關鍵日期為2026年11月5日，樓花期不足11個月。項目修改圖則之後,對比去年8月底上載的樓書，個別單位面積有所改動，如30樓A室面積原先為903方呎，現改為836方呎，改動主要為取消私人電梯大堂設計；31樓A室面積由986方呎改為929方呎，同樣取消私人電梯大堂設計，平台面積則由120方呎增至183方呎。

嘉居·天后基本資料

地址 北角英皇道33號 座數 1座 單位數目 74伙 戶型 2房至3房 實用面積 324至968平方呎 預計關鍵日期 2026年11月5日 示範單位地址 北角渣華道191號嘉華國際中心 發展商 嘉華

