豪宅新盤逾億「大刁」日日現 天御特色戶逾4.22億沽 呎售7.58萬錄雙破頂

踏入2026年樓市持續升溫，吸引不少豪客掃貨，並以超級豪宅新盤表現最為搶眼，造價「億億聲」的「大刁」成交不絕於耳，截至昨晚市場已錄13宗交投個案。其中西半山超級豪宅天御昨日連環標售2伙，單日套現逾5.64億，項目1伙高層全層特色戶以逾4.22億售出，呎價逾7.58萬，成交價及呎價均創項目雙新高紀錄。

面積5577呎4套房間隔

由恒基與新世界合作發展的西半山天御2期，昨日連錄2宗破億成交，其中1座39樓全層連同兩個車位以逾4.22912億售出，呎價約75831元，該全層特色戶面積5577方呎，設有4間套房及家庭間。

翻查資料，項目對上的新高成交紀錄為天御1期2座50樓全層特色戶，面積4710方呎，屬3房3套設計，於去年9月底以逾3.54億連2個停車位及1個電單車停車位沽出，呎價75363元，昨日新售出的全層特色戶成功將舊紀錄分別推高逾19%及0.6%。

西半山天御2期1座39樓全層戶，面積達5577方呎，設有4間套房及家庭間。

據成交紀錄冊顯示，該名豪客買家選用的付款計劃長130天，先於簽署臨時合約時支付5%樓價，即約2114.56萬，14天內加付5%樓價作訂金，90%樓價餘額就於130天內付清。同時提供提前付清售價優惠，若買家於60日內成功完成交易，可獲售價1%回贈。

買家另可享有「代繳從價印花稅」優惠及代繳管理費優惠，買家完成購買本物業後起計3個月內開始，可獲代繳連續36個月管理費。

項目於昨日另標售1座27樓B室，面積2773方呎，為4套房間隔，以逾1.41億連1個停車位成交，呎價約50984元，買家選用120天成交期的靈活付款計劃。天御系列項目開售至今共售出24伙，成交金額已突破36.2億。

今年暫錄13宗逾億成交

除天御外，多個豪宅新盤於今年錄得成交，其中有13宗成交價逾億，成交價介乎逾1.07億至逾4.47億。恒隆旗下跑馬地豪宅項目藍塘道23至39號年初售出面積最大的31號獨立屋，達9186方呎，成交價約4.47192億，呎價約48682元，暫成今年至今最大額住宅成交。

而樂聲電子或相關人士持有、位於淺水灣的1 SOUTH BAY CLOSE更被指錄有大手客斥資8.6億入市，其中5樓A室及B室，面積分別2683及237方呎，成交價3億，呎價約10.3萬，上述成交價包含2個車位；而高一層的6樓A室和B室，面積相同，亦以3億連2個車位出售。項目3樓A室及B室，以2.6億連3個車位售出，呎價約9.1萬。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，財富效應推動大額成交，豪宅板塊實屬今年樓市上升動力之一，並對整個樓市起領頭作用。預計大額交投持續，發展商見豪客入市意欲旺盛亦會更積極推出大單位應市，全年豪宅有望升逾15%，跑贏大市。

美聯高級董事布少明就說，首先IPO（首次公開招股）市場勢頭強勁，為豪宅市場帶來公司老闆及高管等潛在客源，且股票興旺帶動財富效應，吸引鍾情「磚頭」的豪宅客入市，故相信大額成交浪潮持續，並會呈現價量俱升的趨勢。