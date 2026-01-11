SIERRA SEA 2A期加推共211伙 入場費350萬

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期昨首輪銷售開紅盤，即日沽清價單213伙後，見市場尚有大量向隅客，今日先後加推2張價單，共涉211伙，折實售價約350萬元起，發展商指屬原價加推。

新地副董事總經理雷霆表示，2期項目成功延續1期火熱銷情，為2026年樓市打響「頭炮」。見新舊客源不絕，於今早加推4號價單73伙，折實平均呎價11,976元；繼而再加推5號價單138伙，折實平均呎價約12,413元。價錢差異主要代表景觀樓層分別，兩張價單均屬原價加推。

最高折扣率維持15%

新地代理總經理胡致遠表示，今日連環加推2張價單，最高折扣率維持15%，折實售價約350.05萬至909.45萬元，折實呎價約10,436至14,200元。視乎未來一兩日的市場情況，盡快上載新銷售安排，大機會周末展開次輪銷售。

胡致遠指出，昨日代表大手客的A組反應理想，須買5伙至8伙的A組特級組別，錄10組客人出席，其中5組買5伙、買6伙及7伙的買家各1組，另有3組買家購8伙。該時段平均每組買家斥4,000萬元入市，最大手買家就斥資4,800萬元。

至於在須買3伙至4伙的組別，就錄超過20組買家，平均斥資約2,000萬，除選購單位自用之餘，多購入單位作投資之用。地區方面，昨日買家中6成來自新界東，1成半來自新界西，另有1成半來自九龍，其餘1成來自港島區。

