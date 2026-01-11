Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盤貨尾單日沽64伙 THE HADDON佔9伙 UNI Residence呎價1.8萬沽

新盤速遞
更新時間：09:53 2026-01-11 HKT
發佈時間：09:53 2026-01-11 HKT

樓市氣氛繼續升溫，新盤仍受到市場追捧，昨日貨尾盤沽約64伙，連同西沙SIERRA SEA 2A期，單日新盤市場共錄277宗成交。

Belgravia Place售出2伙

恒基旗下紅磡THE HADDON近期銷情不俗，昨日連環售出9伙，單日套現約5,594.57萬。而該批單位成交價介乎518.38萬至822.02萬，其中7樓A室，面積417方呎，以822.02萬成交，呎價約19,713元。

同系長沙灣Belgravia Place 1期亦售出2伙，套現約1,006.87萬，其中1A座22樓18室，面積264方呎，成交價520.17萬，呎價約19,703元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城SEASONS系列，開放現樓參觀人流不斷，當中SEASONS PLACE更已獲批轉讓同意書 ，享「現樓即買即住優勢」，帶動整個項目銷情熾熱，昨日再連錄3宗成交，整個SEASONS系列至今累售1,795伙，套現逾112.8億。

皓日1房逾675成交

永泰及萬科香港合作的沙田UNI Residence昨添成交，為20樓E室，面積292方呎，成交價525.8萬，呎價約18,007元。據成交紀錄冊顯示，買家採120天現金付款計劃。

恒隆發展的九龍灣皓日新錄成交，為31樓J室，面積326方呎，屬1房開廚間隔，成交價約675.3萬，呎價約20,715元。

相關文章：SIERRA SEA 2A期首輪發售價單213伙即日沽清 大手投資客豪擲逾4000萬購6伙

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

