天瀧連環沽每呎見3.59萬 涉2伙4房大宅

恒基牽頭，夥拍會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國合作發展的啟德天瀧錄今年首宗成交，並即日連沽2伙4房大宅，單日套現逾8900萬。

天瀧昨日以招標形式售出包括1座3樓B室，面積1258方呎，為4房連雙套房間隔，成交價4460萬，呎價35453元；另一伙位於8座7樓A室，面積1259方呎，同為4房連雙套房間隔，單位以4520萬售出，呎價35902元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，天瀧自推出以來反應不俗，項目自現樓形式推售後，共沽178伙，涉額約74億，全盤累計售出233伙，套現超過97億。

ST.GEORGE'S MANSIONS 2185萬售

由信和夥拍中電集團合作發展的何文田ST.GEORGE'S MANSIONS，昨日亦添成交，售出單位為2座5樓C室，面積764方呎，屬2房間隔，以2185萬售出，呎價28599元，項目過去3天連沽2伙，累售單位已增至145伙，總套現近113億。

凱柏峰I兩房戶748.2萬沽

信和同系夥拍嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，昨日亦售出1A座37樓C室，面積448方呎，屬2房戶型，以748.2萬售出，呎價高見16701元。凱柏峰系列本月連環成交，迄今已售出20伙，套現超過1.88億，今日將進行新一輪銷售，推出18伙以先到先得發售。

另同系夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰，昨日亦添成交，為3座27樓C5室，面積299方呎，屬1房間隔，以482.12萬獲承接，呎價16124元，項目本月暫售出10伙，套現超過5400萬。