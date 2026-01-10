SIERRA SEA 2A期首輪開售 暫沽147伙

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期以累收42,330票的新盤票王之勢，於今日展開項目首輪銷售，涉213伙價單單位，及以招標形式推售49伙。

市場消息指，截至下午約4時，該盤大手客時段暫沽約147伙，其後為晚上7時B組散客時段。

項目以吸引價位開售成功令現場大排長龍。就項目設於九龍站商廈的售樓現場所見，大批準買家一早到場等候，大打蛇餅人龍不斷，再現逼爆售樓廠，場面甚是墟冚。現場可見不少年輕準買家身影，亦有家長客帶同小孩一同揀樓。

項目售樓處今早大排長龍。

大手投資周生豪擲逾4000萬購6伙

大手投資客買家之一的周先生表示，斥資逾4,000萬大手購入合共6伙，分別5伙3房及1伙1房。周生提到，自己為資深投資客，已有逾50年投資經驗，於各區合共持有約20伙物業作長線收租，並以新盤為主。

他表示，項目不但定價吸引、周遭環境優美，且送3年執修保養，加上對比元朗區新盤有一定折讓，因此在「躺平」5年後決定再次入市。

周先生斥資逾4,000萬大手購入合共6伙。

陳永傑料213伙價單單位可全數沽清

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商以克制價推售，市場反應熱烈，預料今日213伙價單單位可全數沽清。該行今日出席客源中投資者約佔6成，用家佔4成。今日出席客戶中普通話拼音買家亦佔近2成。另外該行錄得一組本地大手客斥資約4,631萬元購入8伙，包括2間3房，4間3房及2間1房，作長線收租之用。

陳永傑表示，發展商以克制價推售，市場反應熱烈。

布少明：多組大手客欲購5至8伙

美聯高級董事布少明指，該行是次有多組大手客有意認購5至8伙單位，最高涉資逾4,000萬元，另外更有大量客人擬購入多於1伙，計劃購入作自住及收租之用。若以地區劃分的話，該行客源中約7成來自新界區，港九則有約3成。由於市場對投資需求持續增加，是次入票客戶投資客佔比逾4成，預計屋苑入伙後租金可達45元，租賃回報約4.5厘。

布少明指，該行有多組大手客，最高涉資逾4,000萬元。

SIERRA SEA 2A期價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積

(平方呎) 折實價 / 呎價 3號價單 2026/01/06 73 297至700平方呎 375.4萬元至831萬元

(10,644至13,608元) 2號價單 2026/01/03 73 297至700平方呎 345.6萬元至826.9萬元

(10,017至13,748元) 1號價單 2025/12/30 148 297至700平方呎 343.5萬元至831.8萬元

(10,018至13,776元)

SIERRA SEA 2A期入場價343萬

項目今日以價單方式推售213伙，以最高折扣15%計算，整批單位折實平均呎價約11553元，其中售價最低的單位為1座G2樓G室，面積297方呎，屬1房間隔，折實入場價343.55萬，呎價11567元，呎價亦為整批單位中最低；售價最高為3座23樓A室，面積700方呎，為3房連套房間隔，折實售價831.86萬，呎價11884元。至於呎價最高的單位為5座22樓D室，面積413方呎，為2房間隔，折實售價568.94萬，呎價13776元。

SIERRA SEA 2A 3座20樓E室示範單位：

項目同日推出49伙以招標方式發售，即連同招標合共發售262伙，當中招標單位包括36伙特色戶，面積275至835方呎，其中包括17伙地下連花園單位、8伙位於1樓連平台單位、11伙頂層連平台及天台單位。另有13伙3房標準戶，面積介乎647至700方呎。招標期由周六起至今年6月底。

相關文章：SIERRA SEA 2A期示範單位首曝光 即睇示位相

SIERRA SEA 2A 3座20樓J室示範單位：

SIERRA SEA 2A 3座20樓A室示範單位：

有代理指，由於收票理想，加上2B期已批預售，相信發展商將沿用去年推售策略，2B期將緊接推出。

另外，發展商是次設多達6組大手組別供掃貨，相信以細單位為主要認購目標，是次推出213伙價單單位中，折實入場價由343.55萬起，整批單位折實售價在400萬以下單位僅得26伙，佔推售單位約12%，相信成為搶購目標，折實樓價在600萬以下單位則佔70%。

7成單位售價600萬以下

折實售價介乎400萬至500萬單位，共有64伙，佔推出單位的30%；折實售價在500萬至600萬單位則共有60伙，佔推出單位的28%，即折實售價在600萬以下單位， 合共有150伙，佔推出單位的70%。至於600萬至700萬單位只有11伙，佔推出單位僅約5%；折實售價介乎700萬至800萬單位，合共有29伙，佔推出單位約14%；800萬以上單位則共有23伙， 佔整體約11%。

最高折扣15%

新地是次推出SIERRA SEA全新期數發售，於價單中為買家提供2種付款計劃，分別提供12%及15%的折扣，當中建築期付款於簽署臨時買賣合約時繳付5%首期，其後120日內加付5%訂金，再於正式交樓時繳付餘下的90%樓價，以迎合不同種類買家入市需要，另提供多款現金回贈優惠，吸引市民選購。

2種付款計劃中折扣優惠率較高為現金付款計劃，成交期60天，於簽署臨時買賣合約時繳付5%首期，30日內加付5%訂金，其餘90%餘額就於60天內成交，選用該計劃的買家可享最高15%折扣優惠。

發展商另提供建築期付款計劃，同樣於簽署臨時買賣合約時繳付5%首期，其後120日內加付5%訂金，再於正式交樓時繳付餘下的90%樓價。該期數項目的預計關鍵日期為2026年9月30日，距今約9個月。而選用建築期付款計劃的買家可享最高達12%的折扣優惠，另設提早完成交易現金回贈，若買家提早於簽署臨時買賣合約後120天內付清樓價，可獲1.5%現金回贈。

此外，價單中提供多項現金回贈優惠，例如「GO幸福人生現金回贈」，若買家於指定日期內結婚或生育，可享2800元現金回贈。如買家或其近親曾購入、租住或登記認購SIERRA SEA先前期數，或者買家正從事指定職業，都可申請現金回贈優惠，價值介乎500元至3800元。「大家庭現金回贈」就提供予購入多於1伙的大家庭客，其中最少1伙購入單位須為3房戶型，買家可享等同於3房單位成交價0.5%至1%的回贈。

相關文章：70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」

相關文章：西沙SIERRA SEA享「山環水抱」之象 有利升官發財 風水師教揀最旺座向及期數

相關文章：SIERRA SEA交通配套惹關注 馬鞍山街坊形容如「大阪臨空城」 靠巴士小巴接駁 自駕最快5分鐘到