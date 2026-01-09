壽臣山15號連沽2幢洋房 套現逾5.1億

英皇地產、中渝置地及資本策略合作發展的港島南區壽臣山洋房項目壽臣山15號今日成功標售9號及10號洋房，涉資共超過5.1億元，平均呎價達6萬元水平。繼去年12月15日錄得成交後，短短一個月內共沽出3幢洋房，總套現額超過8.1億元。

是次售出的9號及10號同屬5套房連雙車位的獨立洋房，面積分別3,727及4,853方呎，各自附設1,048及1,848方呎花園以及816及1,121方呎天台，另備專屬電梯及恆溫游泳池等設施，成交價分別約2.24億及2.92億元，成交呎價60,263及60,264元。

兩幢洋房均由名師所設計，9號屋由via.創辦人Frank Leung設計，以「收藏家的府邸」作主題，每層均設有不同收藏品，突顯洋房玫麗精緻；10號屋則由英國專業團隊Studio PDP規劃，以半山清靜環境為靈感塑造英倫貴族風尚。

壽臣山15號目前沽出共11座洋房，套現超過53億元。

港島南區壽臣山洋房項目壽臣山15號。

英皇國際副主席楊政龍表示，踏入2026年，新年伊始，壽臣山15號隨即帶來喜訊，期盼今年豪宅市場再創佳績。自項目全新示範屋開放參觀以來，均獲得香港及國際買家的正面反饋，其質素水平獲高端買家高度肯定。項目貼心打造的連裝修示範洋房成功吸引買家，讓買家有非凡的豪宅體驗。按目前市況及現時市場反應，餘下待售的4伙洋房將繼續惜售，並會提高目標定價推出應市，以回應市場對超級豪宅殷切需求。

