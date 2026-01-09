新盤紛推樓按優惠 招標吸客源 名日．九肚山間隔多元 ONE STANLEY攻大戶｜睇樓好介紹

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盤交投持續，發展商加把勁銷售貨尾，長實旗下沙田九肚名日．九肚山最新為16伙推出按揭優惠，並可連同原有優惠一併使用；建灝地產旗下赤柱現樓豪宅項目ONE STANLEY亦推出按揭優惠加強促銷。

長實旗下沙田九肚名日．九肚山日前上載最新價單及招標文件，因應聖誕及新年長假期間，參觀項目現樓的準買家人數不少，當中本地及境外人士參半，有見差餉物業估價署最新公布樓價指數已連升6個月，市場氣氛有明顯復甦跡象，正積極考慮入市，故發展商特於今天推出全新按揭安排，為買家提供最高達成交金額90%之第一按揭，年期最長為30年，全期按揭利率低至最優惠利率減2厘，藉此提升買家的資金調配靈活性。

名日．九肚山
名日．九肚山

廳房均坐向東南

涉及16伙在售招標海景大宅廳房均坐向東南，可享沙田海及馬鞍山郊野公園山海美景，單位包括2伙特色天台戶，為4房雙套間隔，特設天台按摩浴缸，分別位於第2座25樓A室，面積1217方呎連444方呎天台，以及同層C室，面積1228方呎連743方呎天台；9伙4房分別位於1座18、21、22樓A室及16及20樓C室及2座19、20、22樓A室及20樓C室，均為4房雙套連工作間及洗手間間隔，面積1213至1226方呎。

另有5伙3房分別位於1座21樓B室及2座19、20、22及23樓B室，均為3房1套連工作間及洗手間間隔，面積均為1053方呎。

整個項目已累售227伙，套現逾35億，現僅餘39伙有待承接，當中16伙和23伙分別以招標及價單形式發售，此外，招標發售單位之買家可自訂成交期，亦可自選連同最多三個住客私家車車位一併認購，同時可按需要選擇獲送價值38萬或48萬家具禮券優惠。

盡享全期低息

建灝地產赤柱臨海超級豪宅ONE STANLEY將於本月17日（星期六）於住客尊屬會所「THE CLUBHOUSE」舉辦一日限定的「賀年書法揮春體驗日」，發展商更推出全新「備用第一按揭貸款」計劃。

為回應買家對按揭貸款安排的需求，項目推出全新第一按揭貸款備用計劃，買家最高可獲批成交金額之8成半貸款額，貸款年期長達25年，而且按息全期更低至最優惠利率減2厘，即最新利率低至3.25%，盡享全期低息，預料此計劃能有效幫助買家靈活調動資金。

項目至今已累積售出32伙，總成交金額逾34億，呎價最高達65116元，發展商表示隨着美聯儲局早前再度減息，市場氣氛持續向好，不少意向買家紛前來參觀；鑑於本港超級豪宅供應量較少，外圍減息氣氛更將有助推動豪宅交投，相信本港整體樓市持續受惠，預期今年超級豪宅項目樓價繼續看高一線，有8%至13%升幅空間。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

