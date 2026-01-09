Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盤貨尾連錄成交 啟德海灣沽2伙 內地投資客1149萬購滶晨II兩房戶

新盤速遞
新盤市場成交仍以貨尾盤為主，由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣昨連沽2伙，單日套現約1843.7萬，據成交紀錄冊顯示，分別為2B座30樓B室，面積474方呎，以992.9萬成交，呎價約20947元；而2A座29樓F室，面積427方呎，成交價850.8萬，呎價約19925元。

新世界夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸滶晨II，亦沽2伙，其中2座42樓E室，面積453方呎，屬2房設計，成交價1149.8萬，呎價25382元。

據了解，買家為內地客，購入單位作投資用途。而2座43樓H室，面積496方呎，屬2房琉璃晶廚設計，售價1269.5萬，呎價25595元。

滶晨系列開售至今合共售出714伙，共套現逾122億，滶晨II僅餘最後4伙三房戶待售。

另外，由即日起至2月15日期間，簽署臨時買賣合約購買特選項目的指定人士，即可獲贈由指定酒店住宿等優惠總值約2萬。

相關文章：港島南岸揚海累沽584伙 指定單位推傢俬優惠吸客

朗天峰錄2宗成交

嘉里發展的元朗新盤朗天峰錄2宗成交，單日套現約1326.16萬，據成交紀錄冊顯示，為1A座16樓A室，面積539方呎，以776.16萬成交，呎價約14400元；而1B座26樓F室，面積365方呎，則以550萬售出，呎價約15068元。

相關文章：元朗朗天峰一房戶入伙驗收 高樓底景觀開揚 驗樓師讚露台三合一設計巧妙｜專家驗磚頭

傲玟成交價4198萬

何文田豪宅新盤傲玟亦錄新高成交，為1座15樓A室，面積1445方呎，屬3房3套連家具裝修單位，連車位以4198萬成交，呎價約29052元，創項目第1座分層單位呎價新高。據悉，買家鍾情九龍傳統豪宅區的地段價值，加上心儀該單位特色裝修布置，故決定斥資購入作自住之用。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

