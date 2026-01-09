Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天御第2期錄今年首宗成交 4房大宅連車位1.54億沽 每呎逾5.53萬

新盤速遞
更新時間：10:37 2026-01-09 HKT
發佈時間：10:37 2026-01-09 HKT

豪宅新盤接連錄得逾億大額成交，恒基與新世界合作發展的西半山超級豪宅天御2期，錄得今年首宗成交，最新以逾1.54億連兩個車位售出1伙4房大宅，呎價逾5.53萬。

項目最新售出的單位為1座31樓A室，面積2782方呎，採4套房間隔，連同項目第1期兩個停車位，以1.541億售出，呎價約55392元。

發展商早前推出1座39樓單位招標，屬全層式單位，為項目首次推出，並且是項目至今推出樓層最高的單位，面積5577方呎，採4套房間隔，單位附設家庭間及溫室，售價及呎價有機會挑戰項目新高，單位連同2個車位一併標售，今日起招標。

位於衛城道8號的天御2期已屬現樓，提供66伙，面積介乎2682至12582方呎，提供3房至5房間隔，項目推出招標至今暫售出11伙，套現近15.9億，暫時售出的單位全數位於1座35樓或以下，成交價最高為1座35樓A室，面積2782方呎，連一個車位以1.61333億售出，呎價57992元。

相關文章：

天御2期首推4房大宅招標 面積5577方呎
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
13小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
16小時前
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
影視圈
3小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
21小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
19小時前
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
即時國際
1小時前
韓國飛香港一載客284人客機飛行途中機艙內起火。 韓亞航空FB
韓亞航空驚魂｜飛香港載284人客機艙內起火 因「尿袋」自燃惹禍
即時國際
3小時前
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
17小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
1小時前