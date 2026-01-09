天御第2期錄今年首宗成交 4房大宅連車位1.54億沽 每呎逾5.53萬

豪宅新盤接連錄得逾億大額成交，恒基與新世界合作發展的西半山超級豪宅天御2期，錄得今年首宗成交，最新以逾1.54億連兩個車位售出1伙4房大宅，呎價逾5.53萬。

項目最新售出的單位為1座31樓A室，面積2782方呎，採4套房間隔，連同項目第1期兩個停車位，以1.541億售出，呎價約55392元。

發展商早前推出1座39樓單位招標，屬全層式單位，為項目首次推出，並且是項目至今推出樓層最高的單位，面積5577方呎，採4套房間隔，單位附設家庭間及溫室，售價及呎價有機會挑戰項目新高，單位連同2個車位一併標售，今日起招標。

位於衛城道8號的天御2期已屬現樓，提供66伙，面積介乎2682至12582方呎，提供3房至5房間隔，項目推出招標至今暫售出11伙，套現近15.9億，暫時售出的單位全數位於1座35樓或以下，成交價最高為1座35樓A室，面積2782方呎，連一個車位以1.61333億售出，呎價57992元。

