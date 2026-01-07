MOUNT NICHOLSON近萬呎洋房10.39億沽 每呎10.9萬
山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON第一期一幢近萬呎雙號洋房，據土地註冊處資料顯示，上月底以10.39億元登記成交，呎價約109,889元。
上述洋房面積達9455方呎，擁有前後花園分別達4,594方呎及1,594方呎，另天台約1,060方呎，平台約470方呎，設有戶外泳池，是項目第二大面積洋房，向西北望維港海景。
原業主為周國輝（CHOW KWOK FAI），與深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事長名字相同，他於2016年以8.3億購入，造價當年創屋苑式洋房新高紀錄，持貨10年易手，帳面勁賺約2.09億，期內單位升值約25.2%。另外，怡亞通為糧油、家電等等日用消費品，提供深度的供應鏈服務平台。
至於新買家以GOLDEN VISIONS HOLDINGS LIMITED名義登記，公司股東為海外註冊公司。
