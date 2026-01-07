港島南岸揚海累沽584伙 指定單位推傢俬優惠吸客

嘉里、信和及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期揚海銷情暢旺，至今售出584伙，合共套現逾145億。發展商表示項目現剩餘少量3房、4房及特色單位。另外，指定單位推出傢俬組合優惠，可獲贈108,000元家具禮券。

嘉里代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，市場預期年內美國聯儲局將持續減息，加上租金仍然高企，認為現時為投資物業最佳時機，預料今年樓市維持平穩向上，升幅料達約5%，其中預計豪宅升幅會更大。

盧永俊續指，集團年內料有3個全新項目準備推售，包括由集團牽頭，夥拍信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目海盈山4B期，設368伙，有機會於今年上半年以現樓形式推售。

盧永俊亦提到，集團與信和、嘉華及招商局置地合作發展的日出康城13期項目，提供2,550伙亦將於今年推售，而與市建局合作發展，位處銀漢街及鴻福街交界的土瓜灣項目則正積極部署年內推售。

為配合項目銷售，發展商聯同家具品牌推出置業優惠。嘉里代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶指，由即日起至6月30日，凡購買項目指定3房或4房單位，並購買品牌指定家具組合，即可獲贈108,000元家具禮券。另外亦於即日至本月23日開放位於1B座31樓A室的示範單位供公眾參觀。

該盤今日開放位於1B座31樓A室的現樓連家具示範單位供參觀，面積1,420方呎，4房雙套間隔。單位客廳空間開闊，長約7.8米，闊約4米，客飯廳設有落地玻璃趟門連接面積約53方呎的露台，可外望開揚遊艇會景致。

單位廳房同向，並設有大型落地玻璃，所有房間均可享開揚景觀，其中主人套房四正實用，設有一定空間放置大衣櫥或可改作衣帽間，另外放有雙人床後仍有一定空間達至三邊下床。設有轉角落地大窗，可從多角度接收室外自然光。