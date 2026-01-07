寶峰連錄兩宗成交 4房單位逾1.6億沽

豪宅新盤持續受追捧，由泛海國際、德祥地產及資本策略合作發展的半山超級豪宅寶峰，短短四日內連錄兩宗成交，最新以逾1.62億再售出1伙4房單位，呎價逾4.3萬。

項目最新售出的單位為6樓B室，面積3773方呎，4房套間隔，連249方呎露台，以招標方式連一個車位以1.6263億售出，呎價約43104元。

4日套現3.32億

項目上周五以1.7億連一個車位售出2樓A室，單位面積4143方呎，同屬4房套間隔，連249方呎露台，呎價約41033元，連同最新售出單位，短短四日套現逾3.32億。

寶峰位於寶珊道23號，合共提供16伙，當中地下單位面積3861方呎，4房套間隔，露台面積249方呎，設有獨立出入口；1樓至7樓每層2伙，A單位面積均為4143方呎，4房套間隔，露台面積249方呎，B單位面積均為3773方呎，同屬4房套間隔，露台面積246方呎；8樓至10樓為大平層，當中10樓面積6701方呎，連303方呎平台及5723方呎天台，設有私人升降機直達天台及私人泳池。