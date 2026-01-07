Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

寶峰連錄兩宗成交 4房單位逾1.6億沽

新盤速遞
更新時間：10:12 2026-01-07 HKT
發佈時間：10:12 2026-01-07 HKT

豪宅新盤持續受追捧，由泛海國際、德祥地產及資本策略合作發展的半山超級豪宅寶峰，短短四日內連錄兩宗成交，最新以逾1.62億再售出1伙4房單位，呎價逾4.3萬。

呎價逾4.3萬

項目最新售出的單位為6樓B室，面積3773方呎，4房套間隔，連249方呎露台，以招標方式連一個車位以1.6263億售出，呎價約43104元。

4日套現3.32億

項目上周五以1.7億連一個車位售出2樓A室，單位面積4143方呎，同屬4房套間隔，連249方呎露台，呎價約41033元，連同最新售出單位，短短四日套現逾3.32億。

寶峰短短四日內連錄兩宗成交，合共套現逾3.32億。
寶峰短短四日內連錄兩宗成交，合共套現逾3.32億。

寶峰位於寶珊道23號，合共提供16伙，當中地下單位面積3861方呎，4房套間隔，露台面積249方呎，設有獨立出入口；1樓至7樓每層2伙，A單位面積均為4143方呎，4房套間隔，露台面積249方呎，B單位面積均為3773方呎，同屬4房套間隔，露台面積246方呎；8樓至10樓為大平層，當中10樓面積6701方呎，連303方呎平台及5723方呎天台，設有私人升降機直達天台及私人泳池。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
13小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
5分鐘前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
23小時前
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
即時國際
3小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-06 11:19 HKT
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染。網圖
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染（附批次資料）
社會
13小時前
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
22小時前
尋秦記丨陳國邦再演「李斯」因潮文爆紅 原是理科高材生想做工程師 移居泰國愛女讀貴族學校
尋秦記丨陳國邦再演「李斯」因潮文爆紅 原是理科高材生想做工程師 移居泰國愛女讀貴族學校
影視圈
2026-01-06 11:00 HKT
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
佘詩曼疑似走光全網暴動 遭近距離拍攝「離奇凸起陰影」惹質疑：天氣太凍喇釘姐
佘詩曼疑似走光全網暴動  遭近距離拍攝「離奇凸起陰影」惹質疑：天氣太凍喇釘姐
影視圈
2小時前