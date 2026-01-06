ONE STANLEY推全新備用一按 最高貸款樓價85%

建灝赤柱臨海超級豪宅ONE STANLEY，發展商更推出全新「備用第一按揭貸款」計劃，最高可獲批成交金額8成半貸款額，以提供更靈活的財務安排。

建灝鄭智荣(右二)表示，ONE STANLEY推出全新「備用第一按揭貸款」計劃。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，為回應買家對按揭貸款安排的需求，ONE STANLEY推出全新「備用第一按揭貸款」計劃，買家透過新計劃最高可獲批成交金額8成半貸款額，貸款年期長達25年，而且按息全期更低至P減2%(P為5.25%)，即最新利率低至3.25%，預料此計劃能有效幫助買家靈活調動資金。

ONE STANLEY至今已累積售出32伙，總成交金額逾34億元，呎價最高達65,116元。隨著美國聯儲局早前再度減息，市場氣氛持續向好，不少意向買家對項目亦甚為關注，紛紛前來參觀；鑑於本港超級豪宅供應量較少，外圍減息氣氛更將有助推動豪宅交投，相信本港整體樓市將持續受惠，預期今年超級豪宅項目樓價繼續看高一線，可有8%至13%升幅空間。

另外，適逢農曆新年將至，ONE STANLEY將於本月17日(周六)於住客會所THE CLUBHOUSE舉辦一日限定的「賀年書法揮春體驗日」。