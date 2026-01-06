Blue Coast II 4房3366萬招標沽 呎價2.75萬元

新盤持續有捧場客，長實與港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast II接連錄成交，昨日以招標方式售出1伙4房海景單位，為第3座23樓B室，面積1224方呎，屬4房雙套連儲物房間隔，成交價3366萬，呎價27500元。據了解，買家為內地客，有意購入單位作自住之用。

嘉里夥信和、太古地產及港鐵合作發展的港島南岸海盈山，昨日售出2A座35樓A室，面積853方呎，為3房1套連梗廚間隔，以3029.68萬成交，呎價約35518元。同系元朗新盤朗天峰昨日售出1A座5樓A室，面積539方呎，為3房梗廚間隔，以727.65萬成交，呎價約13500元。

Blue Coast II昨以3366萬售出1伙4房海景單位，買家為內地客，購入單位計劃作自住之用。

凱玥每呎2.9萬售

龍光與合景泰富合作發展的鴨脷洲凱玥，錄得本月首宗成交，最新以招標方式售出5座5樓B室，面積1944方呎，4房間隔，成交價5723.6萬，呎價約29442元。

啟德海灣連沽2伙

至於其他新盤成交，嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，昨日連沽2伙1房單位，單日套現1173.1萬。最新售出單位包括2C座3樓D室，面積307方呎，成交價569.8萬，呎價約18560元；以及2C座6樓E室，面積315方呎，成交價603.3萬，呎價約19152元。

新世界與遠東發展合作的同區柏蔚森III，昨錄得今年首宗成交，最新售出1座16樓B室，面積382方呎，2房間隔，成交價867萬，呎價約22696元。

會德豐地產夥拍恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY II，昨日以招標方式售出1伙低座海景平台特色戶，單位為第8座5樓D室，面積307方呎， 1房開放式廚房間隔，連199方呎平台，以809萬成交，呎價26352元。項目自開放現樓以來，銷情持續熾熱，整個項目至今累售166伙，套現逾20.5億。

何文田豪宅項目傲玟，昨日錄得3宗成交，涉及金額逾7422萬，其中成交價最高單位為第6座11樓A室，面積1388方呎，3房間隔，成交價2755.18萬，呎價約19850元。

萬科香港旗下大埔馬窩路19號上然系列，昨日連錄3宗成交，單日套現1910.7萬。最新售出單位包括第2期上然II的7座12樓B1室，面積651方呎，3房間隔，成交價927.7萬，呎價約14250元；另外兩伙位於項目第3期上然III，包括3座1樓B2室，面積438方呎，2房間隔，成交價460.6萬，呎價約10516元，以及5座3樓C7室，面積432方呎，2房間隔，成交價522.4萬，呎價約12093元。