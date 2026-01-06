Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

凱柏峰單日沽15伙 套現逾1.34億 呎價高見2.06萬

新盤速遞
更新時間：10:11 2026-01-06 HKT
發佈時間：10:11 2026-01-06 HKT

信和牽頭，夥拍嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰，昨日進行新一輪銷售，推出22伙以招標方式發售，並即日售出15伙，單日套現逾1.34億，繼上周五售出頂層特色戶，昨日再售同類特色戶，成交呎價高見2.06萬，再創現樓推售後呎價新高。

凱柏峰昨日售出的特色戶位於凱柏峰I第1A座62樓頂層A室，面積897方呎，為3房連套房間隔，附設有759方呎天台及212方呎平台，以約1850萬售出，呎價高見20624元，為項目現樓形式推售後，4天內第2度打破現樓呎價紀錄。

凱柏峰昨日連售15伙，套現逾1.34億。
凱柏峰昨日連售15伙，套現逾1.34億。

上周五售出的特色戶位於凱柏峰II，為2A座67樓F室，面積923方呎，同為3房連套房間隔，附設有40方呎平台及705方呎天台，以1882萬售出，呎價20390元。

凱柏峰分3期發展共提供1880伙，項目推售至今累售約1835伙，總銷售金額超過137.8億，項目僅餘45伙有待買家承接。

柏瓏連沽2伙

同系與嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路柏瓏，昨日亦連沽2伙，包括位於柏瓏II第8座18樓A1室，面積977方呎，屬3房連套房加儲物室間隔，以1722.96萬成交，呎價17635元；一伙位於柏瓏III第5座3樓B1室，面積483方呎，屬2房間隔，以698.96萬獲承接，呎價14471元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
17小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
17小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
15小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
15小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
13小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
13小時前
萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎
萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎
影視圈
12小時前
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
影視圈
16小時前
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
01:05
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
影視圈
22小時前
生擒馬杜羅︱馬杜羅夫婦否認控罪 庭上稱「我是正直的人，我仍是委國總統」
01:16
生擒馬杜羅︱馬杜羅夫婦否認控罪 庭上稱「我是正直的人，我仍是委國總統」
即時國際
6小時前