凱柏峰單日沽15伙 套現逾1.34億 呎價高見2.06萬

信和牽頭，夥拍嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰，昨日進行新一輪銷售，推出22伙以招標方式發售，並即日售出15伙，單日套現逾1.34億，繼上周五售出頂層特色戶，昨日再售同類特色戶，成交呎價高見2.06萬，再創現樓推售後呎價新高。

凱柏峰昨日售出的特色戶位於凱柏峰I第1A座62樓頂層A室，面積897方呎，為3房連套房間隔，附設有759方呎天台及212方呎平台，以約1850萬售出，呎價高見20624元，為項目現樓形式推售後，4天內第2度打破現樓呎價紀錄。

凱柏峰昨日連售15伙，套現逾1.34億。

上周五售出的特色戶位於凱柏峰II，為2A座67樓F室，面積923方呎，同為3房連套房間隔，附設有40方呎平台及705方呎天台，以1882萬售出，呎價20390元。

凱柏峰分3期發展共提供1880伙，項目推售至今累售約1835伙，總銷售金額超過137.8億，項目僅餘45伙有待買家承接。

柏瓏連沽2伙

同系與嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路柏瓏，昨日亦連沽2伙，包括位於柏瓏II第8座18樓A1室，面積977方呎，屬3房連套房加儲物室間隔，以1722.96萬成交，呎價17635元；一伙位於柏瓏III第5座3樓B1室，面積483方呎，屬2房間隔，以698.96萬獲承接，呎價14471元。