天御2期首推4房大宅招標 面積5577方呎

新盤速遞
更新時間：10:06 2026-01-06 HKT
發佈時間：10:06 2026-01-06 HKT

踏入2026年僅數天，豪宅新盤連環錄得多宗逾億大額成交，恒基及新世界合作發展的西半山天御2期昨日亦限量加推4房大宅標售。

5577呎4套房間隔

天御2期新一份銷售安排顯示，推出1座39樓單位招標，屬全層式單位，屬項目首次推出，亦是迄今推出樓層最高的單位，面積5577方呎，為4套房間隔，單位附設有家庭間及溫室，氣派十足，售價及呎價有機會挑戰項目新高，單位連同2個車位一併標售，招標期由本周五（9日）至本月底；項目日前亦推出1座31樓A室招標，面積2782方呎，屬4套房間隔，招標期由明日起至本月15日。

位於衛城道8號的天御2期已屬現樓，提供66伙，面積介乎2682至12582方呎，提供3至5房間隔，項目推出招標至今暫售出10伙，套現超過14億，售出單位全位於1座35樓或以下，成交價最高為1座35樓A室，面積2782方呎，連1個車位以1.61333億售出，呎價57992元。

意峰標售8座洋房

香港興業旗下大嶼山洋房項目意峰亦調整銷售安排，最新推出8座洋房招標，面積2023至2171方呎，招標期由本周五至今年6月底。

新地鴨脷洲合作項目南灣亦發出銷售安排，推出10座37樓C室特色戶標售，單位面積462方呎，屬1房間隔，附設有97方呎天台，本周五起供有意買家入標競投。

長實與新地合作發展的屯門飛揚1期亦推出2座3樓B室標售，面積462方呎，屬2房間隔，招標期由本周五起至本月16日。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

