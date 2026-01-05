新盤2日沽逾50伙 柏瓏共售7伙 套現近5280萬

踏入2026年後首個周末，新盤以銷售貨尾為主，綜合市場及一手成交冊顯示，過去2天銷情企穩，共錄得約50宗成交，信和牽頭發展的元朗錦上路站柏瓏共售出7伙，套現近5280萬，個別單位呎價1.66萬。

柏瓏連環沽7伙

信和夥拍嘉華及中國海外發展的柏瓏，過去2天售出7伙中，呎價最高為柏瓏III第2座16樓A6室，面積467方呎，屬2房戶型，成交價779萬，呎價16688元。

新世界夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑滶晨II昨日增添成交，為2座38樓H室，面積494方呎，屬2房設計，以1233.2萬售出，呎價24964元。

項目周末共沽2伙，套現逾2400萬，今年首4天共售出5伙。

萬科香港旗下大埔上然昨天單日亦連售6伙，周末期間共沽7伙，套現超過4300萬。

柏瓏昨天單日連售4伙，周末共沽7伙，涉額近5280萬。

滶晨上然紛錄成交

其中造價最高為上然2期7座3樓A10室，面積723方呎，屬3房連套房間隔，以875.5萬成交，呎價12109元；呎價最高為上然3期3座12樓A7室特色戶，附設394方呎天台，以631.4萬成交，呎價13321元。

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE，昨日售出1B座33樓G室，面積462方呎，屬2房間隔，以1192.7萬售出，呎價25816元；宏安旗下北角101 KINGS ROAD昨日售出25樓C室面積568方呎3房，以1704萬成交，呎價3萬，造價不俗，項目周末連沽2伙，套現超過2500萬。

永義旗下何文田現樓項目譽林昨日亦售出11樓A室，面積698方呎，為3房連套房間隔，以1633.7萬成交，呎價23405元。

總括新盤昨天共售出逾20伙，過去周末2天則共售出逾50伙。