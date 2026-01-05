SIERRA SEA收逾1.6萬登記快加推 累錄2萬人次參觀 用家投資者紛入票

樓市發展向好，新地旗下西沙項目搶佔市場焦點，並積極部署開售，SIERRA SEA 2A期連日開放示範單位及收票，已錄得約2萬參觀人樓，入票亦火熱，截至昨晚錄逾1.6萬個登記，對比現有2張價單共221伙，超額認購逾71倍。發展商考慮日內加推新價單，然後周末展開首輪銷售。

新地代理總經理胡致遠表示，項目收票數字理想，提供的多元戶型單位各受準買家追捧，其中1房、2房半及3房收到不少查詢，故會積極考慮日內加推新價單，提供更多上述戶型單位供選擇，然後部署於周末正式開售。

新地會董事總經理謝文娟指，新地會將為指定人士提供置業優惠，包括1%折扣優惠等。首10組合資格買家可獲贈價值1萬的電子禮券，總額10萬。

項目昨日不斷有市民到場參觀，情況不俗。

勢成2026年「頭炮」

位於九龍站環球貿易廣場展銷廳的3樓地下大堂，昨日陸續有市民到場參觀，情況相當不俗。項目連日來入票成績亦相當理想，市場消息指，項目截至昨晚收逾1.6萬票，超額逾71倍。

2A期雖然相隔逾半年再度推售，但入票氣氛仍然爆升，項目首4天錄得逾1.6萬票，比對去年推售1A（2）期首輪銷售時，首4天的逾1.25萬票，多出近30%。

SIERRA SEA 2A期首2張價單合共涉及221伙，面積介乎297至700方呎，包括14伙1房、160伙2房及47伙3房。價單定價介乎404.18萬至978.67萬，價單呎價11785至16207元。計算最高15%的折扣優惠之後，折實售價介乎343.55萬至831.86萬，折實呎價介乎10017元至13776元。

折實售價均為343.55萬

其中最平單位為1座G2樓G室及5座2樓J室，面積分別297和299方呎，同屬1房戶型，折實售價均為343.55萬，折實呎價約11567元及11557元；而呎價最低單位則為2座2樓A室，面積700方呎，屬3房1套連工作間間隔，折實售價701.19萬，折實呎價約10017元。

2張價單中最貴單位則為3座23樓A室，面積700方呎，屬3房1套戶型，折實售價831.86萬，折實呎價約11884元；呎價最高單位為5座22樓D室，面積413方呎，屬海景2房戶型，折實售價568.94萬，折實呎價約13776元。

新地胡致遠（右）表示，西沙SIERRA SEA 2A期示範單位截至昨晚錄約2萬參觀人次，積極部署日內加推。左為新地會謝文娟。

價單中提供2種付款計劃，其中現金付款計劃成交期60天，為買家提供最高15%折扣優惠；發展商另提供建築期付款計劃，該期數項目預計關鍵日期為2026年9月30日，距今約9個月，而選用該付款計劃的買家可享最高達12%折扣優惠，另設提早完成交易現金回贈，若買家提早於簽署臨時買賣合約後120天內付清樓價，可獲1.5%現金回贈。

此外，價單中提供多項現金回贈優惠，例如「GO幸福人生現金回贈」，若買家於指定日期內結婚或生育，可享2800元現金回贈。如買家或其近親曾購入、租住或登記認購SIERRA SEA先前期數，或者買家正從事指定職業，都可申請現金回贈優惠，價值介乎500元至3800元。

提供727個住宅單位

SIERRA SEA 2A期位於整個住宅項目的西邊位置，由4座住宅大樓組成，合共提供727個住宅單位，能享不同景觀，部分享內園及GO PARK一帶景致，另有部分單位可享受南企嶺下海景色，以及馬鞍山山景。

項目間隔多元化，標準分層單位涵蓋1房至3房間隔，面積由約300至810方呎，當中設有5款戶型，於現有2張價單中均有提供，以迎合不同種類買家的入市需要，主要標準分層戶層與層之間的高度最高為3.325米。

特色戶就共有52伙，包括連花園、連天台特色戶，面積由278至835方呎，其中花園特色戶共有24伙，花園面積介乎193至472方呎；此外亦設有12伙連平台單位，平台面積83至237方呎。每座大樓頂層設有4個連平台及天台特色戶，合共提供16伙，單位面積介乎699至835方呎，全為3房連套房間隔。

票源不乏1期向隅客

西沙SIERRA SEA 2A期吸引多樣化客源，除用家外，亦有不少投資客，遍布港九新界不同地區，雖然項目相隔逾半年再次推售，但仍有去年推售的1期向隅客入票，另有不少新客人見交樓質素及租務回報理想，而有意入市選購2A期單位。

不少年輕家庭客

新地胡致遠指，現時項目客源中約4成半來自新界東，2成來自新界西，另有約2成半來自九龍區，其餘近1成為港島客。值得一提的是，由於項目1期近日交樓，質素獲買家認可，除吸引1期向隅客繼續有意入市外，亦吸引不少新客人對2A期單位感興趣。項目客源中亦不乏投資客，見1期單位租金理想，呎租可達40多元而有意選購單位放租。

胡致遠另說，設於九龍站商廈的展銷廳參觀情況持續踴躍，截至昨晚共開放5日，錄約2萬參觀人次。除到訪示範單位外，有不少準買家選擇直接到西沙現場親身感受樓盤環境及配套。

昨日下午就記者於九龍站展銷廳現場所見，頻現參觀人龍，吸引不少年輕家庭客。多名代理於基座商場出入口駐足，向途人講解項目優勢，氣氛不俗。

發展商於西沙GO PARK亦有為SIERRA SEA 2A期項目設置展銷廳，內有全新2A期模型、項目戶型分布、會所簡介及整體規劃模型等，為準買家提供充足介紹。

陳永傑表示，假期影響未完全散去，惟SIERRA SEA 2A期項目開價克制。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，假期影響未完全散去，惟SIERRA SEA 2A期項目開價克制，仍吸引大量準買家趁周末參觀示範單位及入票，分散不少二手購買力，相信項目銷情理想。

美聯高級董事布少明表示，始終項目開價僅較早前期數僅輕微加價，較周邊二手屋苑或同屋苑1期放盤存在折讓，故相信可受到用家及長線投資客追捧，並將刺激更多早前累積的購買力重新釋放，帶動樓市氣氛及入市意欲。