SIERRA SEA 2A期加推73伙 入場價近345.6萬 平均呎價1.15萬

新地發展的西沙SIERRA SEA 2A期自元旦日開始接收購樓意向登記，市場反應熾熱，發展商今日（3日） 加推價單第2號，推出73伙應市，戶型涵蓋1房至3房間隔，面積由297至700方呎，折實平均呎價約11,595元，由於樓層景觀座向有所不同，屬原價加推。

價單第2號包含9伙1房、38伙2房及26伙3房；折實售價由345.55萬至826.9萬元，折實呎價10,017至13,748元。

入場單位為Coral Avenue 第5座2樓J室，面積299方呎，屬1房間隔，折實售價345.55萬元，折實呎價11,557元。而呎價最低單位則為Coral Avenue 第2座2樓A室，面積700方呎，屬3房1套連工作間間隔，折實售價701.19萬元，折實呎價約10,017元。

首張單價涉148伙 入場價343萬

至於SIERRA SEA 2A期首張價單涉及148伙，面積介乎297至700方呎，包括5伙1房、122伙2房及21伙3房。價單定價介乎404.18萬至978.67萬，價單呎價11785至16207元。發展商共提供2種付款計劃，其中現金付款計劃成交期60天，設最高15%折扣優惠；而建築期付款計劃提供12%。該期數項目的預計關鍵日期為2026年9月30日，距今約9個月。

計算最高15%的折扣優惠之後，折實售價介乎343.55萬至831.86萬，折實呎價介乎10018元至13776元，折實平均呎價約10968元。發展商指，相較項目1期初推出時大約提價5%，惟對比項目及附近屋苑二手成交仍有折讓。

其中入場單位為1座G2樓G室，面積297方呎，屬1房戶型，折實售價343.55萬，折實呎價約11567元；最貴則為3座23樓A室，面積700方呎，屬3房1套戶型，折實售價 831.86萬，折實呎價約11884元。

