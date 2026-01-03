Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Blue Coast II連沽兩伙4房海景戶 單日套現逾6932萬

新盤速遞
更新時間：15:27 2026-01-03 HKT
長實及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋現樓項目Blue Coast II銷情持續，今日再度成功標售兩伙4房海景戶，單日套現達6,932.7萬元。

上述2伙均屬4房雙套連儲物房及洗手間間隔：分別位於第3座23樓A室，面積1,267方呎，成交價3,572.9萬元，呎價28,200元；以及位於第3座22樓B室，面積1,224方呎，成交價3,359.8萬元，呎價27,450元。據了解，兩組買家均為外區客，並計劃購入單位作自住之用。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，踏入2026年，整體市場氣氛向好，豪宅類別更有領先走勢，項目四房戶續以招標方式發售，亦會因應市況調整意向價，預期短期內調整幅度約為5%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

