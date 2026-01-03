Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期速收逾7000票 參觀紛現人流 料日內加推應市

新盤速遞
更新時間：10:01 2026-01-03 HKT
新地旗下西沙新盤SIERRA SEA 2A期以吸引價推售，發展商積極收票為首輪銷售作準備，市場消息指出，項目截至昨日暫收逾7000票，超額認購逾46倍。有代理透露指，客源以用家為主，不乏投資客及內地客，料最快周末加推新單位應市。

超額認購46倍

就昨日下午於九龍站商廈的SIERRA SEA 2A期展銷廳現場所見，即使為上班日，仍不乏準買家到場參觀示範單位，了解項目細節和優勢，不時現人龍，氣氛不俗。市場消息指出，項目首2天已錄得逾7000個購樓意向登記，以推出首張148伙價單計，超額認購逾46倍。

SIERRA SEA 2A期九龍站商廈示範單位現場昨吸引不少睇樓客到場參觀。
中原高級營業董事黃澤文表示，項目收票屬踴躍，該行客源方面以用家為主，另有約4成為投資客，有意購入單位放租。此外，客源中約2成為內地客，佔比較1期稍有提升。另預計參觀情況在今日起的周末假期內會更熱鬧，發展商亦有機會於周末加推新價單。

美聯高級營業董事曾慶聲指出，自公布價單以來，市場反應熱理想，查詢絡繹不絕，該行客源中約7成為用家，其餘3成為投資者。SIERRA SEA 1期已踏入收樓期，屢錄不少租賃個案，呎租介乎40至47元，預料2A期單位在入伙後租賃回報可達4厘。

SIERRA SEA 2A期入場價343萬

SIERRA SEA 2A期首張價單涉及148伙，面積介乎297至700方呎，包括5伙1房、122伙2房及21伙3房。價單定價介乎404.18萬至978.67萬，價單呎價11785至16207元。發展商共提供2種付款計劃，其中現金付款計劃成交期60天，設最高15%折扣優惠；而建築期付款計劃提供12%。該期數項目的預計關鍵日期為2026年9月30日，距今約9個月。

計算最高15%的折扣優惠之後，折實售價介乎343.55萬至831.86萬，折實呎價介乎10018元至13776元，折實平均呎價約10968元。發展商指，相較項目1期初推出時大約提價5%，惟對比項目及附近屋苑二手成交仍有折讓。

其中入場單位為1座G2樓G室，面積297方呎，屬1房戶型，折實售價343.55萬，折實呎價約11567元；最貴則為3座23樓A室，面積700方呎，屬3房1套戶型，折實售價 831.86萬，折實呎價約11884元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

