1 SOUTH BAY CLOSE單日招標沽6伙 套現8.6億

新盤速遞
更新時間：17:06 2026-01-02 HKT
發佈時間：17:06 2026-01-02 HKT

樂聲電子或相關人士持有、位於淺水灣南灣坊1號的南區現樓豪宅項目1 SOUTH BAY CLOSE單日售出3層共6伙，套現共8.6億元。

項目每層均設有一伙大單位及一伙細單位，買家以一對的形式購入同層2伙，其中5樓A室及B室，面積分別2,683及237方呎，成交價3億元，以兩個單位面積計算，呎價約10.274萬元，上述成交價包含2個車位；而高一層的6樓A室和B室，面積相同，亦以3億元連2個車位出售。

至於項目的3樓A室及B室，面積分別2,683及237方呎，就以2.6億元連3個車位售出，以兩個單位面積計算，呎價約90,940元。有市場消息指，上述3對單位共6伙，均由同一組買家選購。


 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

