新盤元旦錄約15宗成交 上然連環售6伙

踏入2026年，新盤市場交投仍以貨尾為主，昨元旦日一手市場單日共錄約15宗成交。其中由信和、資本策略及港鐵合作發展的油塘栢景峰最新售出3座28樓C3室，面積431方呎，2房間隔，以705.92萬成交，呎價約16379元。

另外，集團夥拍嘉華、中國海外合作發展的元朗錦上路站新盤栢瓏II亦錄有成交，單位為9座5樓B5室，面積352方呎，1房間隔，成交價554.26萬，呎價15746元。

萬科香港旗下大埔馬窩路上然系列錄6宗成交，售價介乎341.3萬至872.3萬，套現金額達2984.1萬。其中成交金額最高單位為上然II 7座5樓B1室，面積651方呎，3房1套間隔，以872.3萬售出，呎價13399元。

同系現樓新盤長沙灣連方I，售出25樓A室，為面積232方呎，開放式設計，成交價473.2萬，呎價約20397元。

朗天峰連沽2伙

嘉里元朗新盤朗天峰連沽2伙，分別賣出1B座25樓H室，面積377方呎，2房間隔，以546.99萬售出，呎價14509元，以及1A座21樓E室，面積285方呎，1房間隔，成交價440.34萬，呎價約15451元。

保利置業與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽亦錄有成交，售出2座36樓J室，面積498方呎，2房連梗廚間隔，以846.8萬成交，呎價17004元。

益兆及俊和合作的長沙灣幸薈沽出9樓C室，面積177方呎，開放式間隔，成交價308.3萬，呎價17418元。