滶晨II分層戶 成交價1137萬 呎售2.51萬

近期市場上未有全新盤推出銷售，成交仍以貨尾單位主導；新世界夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸滶晨II，昨再有成交個案，為2座40樓E室，面積453方呎，成交價1137.3萬，呎價約25106元；據成交記錄冊顯示，買家採120天即供付款計劃，另有3%售價折扣作為印花稅優惠，及1.5%售價折扣作為國際文化優惠等。

新世界旗下清水灣傲瀧，昨重新售出一伙連天台特色單位，為3座7樓B室，面積1886方呎，另有1544方呎天台，採4房雙套間隔，最新以3709.9萬連同1個車位成交，呎價約19671元。據成交記錄冊顯示，上述單位曾於2019年10月以5856.2萬（不連車位）售出，當時呎價約31051元，惟交易於上周終止交易，現時該單位重新售出。

嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣昨新錄成交，為2C座15樓A室，面積508方呎，屬2房戶，採傳統「梗廚」設計，以1052.8萬成交，呎價約20724元。據成交紀錄冊顯示，買家於簽署臨時買賣合約時支付樓價5%臨時訂金，而加付訂金5%在簽署臨時買賣合約後100日支付，而餘款樓價90%於簽署臨時買賣合約後120日支付。

皓日成交價1254萬

恒隆地產旗下的九龍灣皓日近日頻錄成交，昨再沽出1伙，為9樓A室，面積771方呎，屬3房套連工人套間隔，以1254.236萬成交，呎價約16268元。

傲玟錄大手客連購5伙

何文田豪宅項目傲玟新近再錄大手客斥資約1.73億連購5伙，面積介乎1251至1427方呎，全屬3房戶，成交價約3125萬至3628萬，呎價約24870至約25423元。最高為7座19樓B室，面積1427方呎3房3套單位，成交價3627.83萬連1個車位，呎價約25423元。

傲玟項目總經理張詩韻表示，是次客群為早前同屋苑買家及其親友，屬續購案例之一，反映項目在何文田區持續受市場歡迎。又指是次成交單位加價幅度介乎約3.5%至約5.5%，並強調價格對比同區新盤仍然屬於低水，相信未來有進一步加價空間。

項目高級銷售經理曾家進表示，本月一手市場仍然暢旺，項目於月內錄得超過350組客人參觀，反應正面並有進一步洽談個案，會因應市場反應不時推出更多單位滿足買家需求。