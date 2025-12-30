Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德THE HENLEY I連沽4伙 柏瓏曉柏峰紛錄成交

新盤速遞
更新時間：10:08 2025-12-30 HKT
發佈時間：10:08 2025-12-30 HKT

恒基旗下項目連環沽貨，其中啟德THE HENLEY I昨日連沽4伙，其中位於1座15樓A室，面積888方呎，以2912.64萬售出，呎價32800元；另外3伙面積均為550方呎，成交價1765.5萬至1870萬，呎價32100至34000元。

同系長沙灣曉柏峰昨日亦連沽3伙特色戶，其中造價最高為B座2樓B4室，面積460方呎，附設88方呎平台，以885.8萬獲承接，呎價19257元，兩盤單日為發展商套現逾1.04億。

柏瓏3房每呎1.74萬售

信和旗下項目亦連錄成交，昨天單日連售6伙，集團夥拍嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路站柏瓏，昨日連售4伙，全為3房戶，共涉額5088萬，成交價及呎價最高單位位於柏瓏II第1座18樓A2室，面積826方呎，為3房連套房間隔，以1440.99萬售出，呎價17445元，呎價創入伙後同類單位新高；同系將軍澳日出康城凱柏峰II則售出2A座62樓B室，面積719方呎，以1283萬成交，呎價17847元。

另信和牽頭發展的油塘柏景峰亦售出1座25樓A6室，面積402方，以逾613萬售出，呎價15272元。

毗鄰由保利置業牽頭發展的朗譽，昨日亦售出2座25樓G室，面積589方呎，以966.84萬成交，呎價16415元。

新世界牽頭發展的黃竹坑滶晨II昨日售出2座39樓E室，面積453方呎，屬2房設計，售價1131.1萬，呎價24969元。

何文田傲玟昨天單日亦連售5伙，單日套現逾1.73億，其中成交價最高為7座19樓B室，面積1427方呎，連1個車位以3627.83萬成交，呎價25423元；另外4伙面積1251至1427方呎，均連一個車位售出，成交價介乎3124.71萬至3557.9萬，呎價24870至25170元。

太古地產旗下柴灣海德園第1期亦添成交，為2座13樓E室，面積437方呎1房戶，以696.5萬售出，呎價15938元。

較大額成交亦有億京旗下大埔白石角海日灣，位於Court D第2座10樓D室，面積1504方呎，屬3房戶型，以2300.18萬獲承接，呎價15294元。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
13小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
14小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
17小時前
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
社會
3小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
13小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
18小時前
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
2小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
21小時前
解放軍放出無人機遠拍台北101的影片。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機遠拍台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
14小時前