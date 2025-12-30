啟德THE HENLEY I連沽4伙 柏瓏曉柏峰紛錄成交

恒基旗下項目連環沽貨，其中啟德THE HENLEY I昨日連沽4伙，其中位於1座15樓A室，面積888方呎，以2912.64萬售出，呎價32800元；另外3伙面積均為550方呎，成交價1765.5萬至1870萬，呎價32100至34000元。

同系長沙灣曉柏峰昨日亦連沽3伙特色戶，其中造價最高為B座2樓B4室，面積460方呎，附設88方呎平台，以885.8萬獲承接，呎價19257元，兩盤單日為發展商套現逾1.04億。

柏瓏3房每呎1.74萬售

信和旗下項目亦連錄成交，昨天單日連售6伙，集團夥拍嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路站柏瓏，昨日連售4伙，全為3房戶，共涉額5088萬，成交價及呎價最高單位位於柏瓏II第1座18樓A2室，面積826方呎，為3房連套房間隔，以1440.99萬售出，呎價17445元，呎價創入伙後同類單位新高；同系將軍澳日出康城凱柏峰II則售出2A座62樓B室，面積719方呎，以1283萬成交，呎價17847元。

另信和牽頭發展的油塘柏景峰亦售出1座25樓A6室，面積402方，以逾613萬售出，呎價15272元。

毗鄰由保利置業牽頭發展的朗譽，昨日亦售出2座25樓G室，面積589方呎，以966.84萬成交，呎價16415元。

新世界牽頭發展的黃竹坑滶晨II昨日售出2座39樓E室，面積453方呎，屬2房設計，售價1131.1萬，呎價24969元。

何文田傲玟昨天單日亦連售5伙，單日套現逾1.73億，其中成交價最高為7座19樓B室，面積1427方呎，連1個車位以3627.83萬成交，呎價25423元；另外4伙面積1251至1427方呎，均連一個車位售出，成交價介乎3124.71萬至3557.9萬，呎價24870至25170元。

太古地產旗下柴灣海德園第1期亦添成交，為2座13樓E室，面積437方呎1房戶，以696.5萬售出，呎價15938元。

較大額成交亦有億京旗下大埔白石角海日灣，位於Court D第2座10樓D室，面積1504方呎，屬3房戶型，以2300.18萬獲承接，呎價15294元。