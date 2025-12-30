Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

21 BORRETT ROAD天御連錄成交 成交價均逾1.3億

更新時間：09:53 2025-12-30 HKT
發佈時間：09:53 2025-12-30 HKT

近期豪宅新盤交投火熱，長實中半山波老道豪宅21 BORRETT ROAD，以及恒基與新世界合作發展的西半山豪宅天御2期，昨日雙雙錄得招標成交，成交價均逾1.3億。

21 BORRETT ROAD最新以招標方式售出的單位為5樓07號室，面積2316方呎，屬4房雙套連儲物房間隔，連一個車位以逾1.38億售出，呎價約59767元。

長實營業經理陳詠慈表示，近期豪宅市場交投熾熱 ，大額成交頻現，不少超級豪宅買家早著先機，趨勢將延續至明年，預期整體豪宅新盤市場的成交量及價格將穩定上升。

至於天御2期最新售出的單位為1座26樓A室，面積2772方呎，4房間隔，透過招標方式以逾1.35億售出，呎價約49000元。 項目自今年10月推售以來，累積售出10伙，合共套現逾14億。

豪宅新盤銷情向好，發展商加快推盤步伐。由樂聲電子或相關人士持有、位於淺水灣南灣坊1號的1 SOUTH BAY CLOSE，昨日突擊上載銷售安排，將於本周五推出6伙招標，分別為3樓、5樓及6樓的A室，面積2683及2686方呎，以及同層的B室細單位，面積173及237方呎。

