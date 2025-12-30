1 Plantation Road洋房 逾5.5億招標沽出 每呎9.1萬

由九龍倉發展，會德豐地產負責銷售的山頂種植道1號1 Plantation Road，以5.579億招標售出1號洋房，呎價高見91130元，為本月第4宗逾億成交洋房個案。

九倉及會德豐昨日公布，1 Plantation Road第一期昨日售出Plantation Boulevard 1號洋房，售價近5.6億，呎價91130元。1號洋房為1 Plantation Road第一期中面積最大，達6122方呎，洋房附設有面積達4460方呎特大花園，另有511方呎庭院及53方呎天台，洋房設有地庫，設有1139方呎停車位，最少可停泊2部私家車。

洋房地下層為客飯廳位置，大廳長逾29呎、闊逾27呎，面積超過800方呎。1樓為客睡房層，設有3個套房；2樓為主人房樓層，洋房設私人升降機。

1 Plantation Road第一期昨日首錄成交，即以5.579億沽出面積最大的1號屋。

會德豐地產牽頭發展位於啟德的DOUBLE COAST昨連沽3伙，其中DOUBLE COAST III第1A座8樓B室，面積696方呎，以1496.9萬售出，呎價21597元；另外2伙DOUBLE COAST I，其中3座1樓H室面積324方呎1房戶，以540.9萬成交，呎價16694元。