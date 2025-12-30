元朗朗天峰一房戶入伙驗收 高樓底景觀開揚 驗樓師讚露台三合一設計巧妙｜專家驗磚頭

由嘉里建設（683）發展的「朗天峰HAVA」早前以現樓形式發售，目前合共售出559個單位，佔已發售單位94%，總成交額達24億元，最高成交實用呎價達1.75萬元。項目近期陸續入伙，今集《專家驗磚頭》獲業主邀請，參觀他的一房單位，並邀請資深認證驗樓師賴達明（明哥）為這個單位評評分。該單位最終獲得97分，其中兩項設計還獲明哥稱讚用心。

樓底高達3.5米

今次參觀位於第2座26樓G室的一房單位，實用面積為291平方呎。單位大門配備LOCKLY智能電子門鎖，可以保障住戶安全。由於單位層與層之間高達3.5米，踏入單位便可感受到採光充足、景觀開揚，並沒有小單位常伴隨的侷促感。另外，客廳連玄關最長約5米、寬約2.4米，呈長方形的四正間隔設計，住戶日後可自由安排傢俬擺設。

L型開放式廚房設計便利備菜煮食，備有充足收納空間，附設MIA CUCINA高級廚櫃，並配備電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波爐及洗衣乾衣機等家電。其次，單位特設三合一露台，外望開闊山景，空間足以擺放戶外傢俬，讓住戶享受戶外生活。

主人睡房長約2.35米，寬約2米，除可擺放雙人床外，尚有足夠空間安置衣櫃。浴室位於主人睡房內，配置特色鏡櫃，佔據整面牆，下方凹位設計方便隨時拿取高頻率使用的物品。浴室更裝有PANASONIC智能浴室寶，搭配抗菌過濾網，有效抽走濕氣，保持環境清新。

單位總分97分

明哥在仔細檢查後，給予單位97分。他指出，單位僅有兩個較明顯的瑕疵：垃圾桶蓋鬆脫及抽油煙機接觸不良，惟兩者均已即時修復。其餘的輕微瑕疵分別為房間幕牆及露台金屬面板的輕微刮花及污跡，只需簡單打磨噴油即可修復。

小面積單位最重要是儲物空間充足，而明哥則對廚房高身的收納櫃表示肯定，並指發展商已考慮到身材嬌小的用家需求，為每個單位附送梯子，方便打開頂部櫃門。

製冷機百葉門設計巧妙

另外，露台為三合一設計，製冷機則放置於露台上，外置百葉門遮擋。值得注意的是，明哥更稱讚發展商隱藏製冷機的設計十分巧妙，他留意到，若坐在客廳外望露台時，百葉門每扇葉片的角度都能正好遮擋製冷機，不僅可保持景觀的優美整潔，又便於日後的維修。

露台外望開闊山景，可以讓住戶享受戶外生活。

浴屏門完全密封不漏水

浴室方面，明哥特別欣賞浴屏門的設計，指出浴屏門三邊門邊完全密封，配合防水膠邊和防水鉸，以及淋浴區的下沉式設計，可以完全避免漏水情況。他進一步確認，單位廚房、浴室及露台均無滲水問題，供水管、排水管和防水層均無漏水，各處鋪磚均無空心，批盪亦無空鼓現象，玻璃質素亦無刮花、氣泡或崩裂等問題。

會所連園林近7萬平方呎

「朗天峰HAVA」為元朗區罕有的中密度純住宅項目，地積比率僅3.5倍，兩座大樓以雙子式呈現。單位戶型多元化，合共提供594個住宅單位，涵蓋一房至三房，主打一房及兩房，實用面積由245至851平方呎，切合不同買家需要。發展商在可持續發展方面亦下功夫，所有單位均設有私人露台或平台及雙層中空玻璃幕牆，可以提升自然採光、通風及節能的效果。

項目早前開放會所CLUB HAVA供參觀，據介紹，會所連園林面積近7萬平方呎，提供超過25項設施，包括寵物樂園、燒烤樂園、約400米緩跑徑、池畔宴會廳、24小時健身室、共享休閒區及最長約25米的園林式游泳池等。此外，會所更特設創意共享天地，提供可作KOL網紅房的多用途空間。項目受惠於北部都會區及元朗南發展區的未來規劃，承接大灣區發展機遇，對於熱愛北上深圳吃喝玩樂的人士而言更快速便利。項目周邊配套亦十分豐富，包括購物區、餐飲設施及文化場所如元朗劇院、元朗圖書館等，幫助住戶盡享社區便利。