新盤單日沽17伙 THE HADDON呎價2.08萬 啟德海灣錄「一客三食」

聖誕節長假期市場節日氣氛濃，新盤市場未有全新盤推出銷售，成交仍以貨尾單位為主，昨單日暫錄約17宗交投，總結過去3日假期一手市場共錄約47宗成交；當中紅磡THE HADDON連沽3伙，呎價高見2.08萬；而啟德海灣錄大手客斥資1,869.6萬連購入3伙。

THE HADDON連沽3伙

昨日成交單位當中包括恒基旗下紅磡THE HADDON連沽3伙，合共套現1,846.5萬。昨日成交中的3伙均為1房戶，其中成交價最高單位為11樓B室，面積369方呎，成交價765.39萬，呎價20,742元。

新盤貨尾成交

另外2伙均為U室，其中23樓B室，面積262方呎，最新以547.11萬沽出，呎價20,882元，該單位亦為昨日成交中呎價最高單位；而17樓U室，面積相同單位，則以534萬沽售，呎價約20,382元。

THE HADDON共提供453伙，面積由223至642方呎，項目戶型涵蓋1房至3房及小量特色單位，當中以一房單位最多，佔近8成。

啟德海灣2房逾千萬成交

由嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣銷情不俗，近日連錄成交，該盤昨日再連沽5伙，單日套現3,528.8萬；消息指，該盤昨有大手客斥資1,869.6萬連環購入3伙，均位於15至17樓D室。

其中2C座17樓D室，面積307方呎，1房間隔，成交價628.8萬，呎價20,482元；而2C座16樓D室，成交價622.8萬，呎價約20,287元；至於2C座15樓D室，以618萬售出，呎價20,130元。

另外，該盤昨成交單位中，造價及呎價最高單位為2C座25樓B室，面積482方呎，2房連梗廚間隔，以1,076.8萬成交，呎價22,340元。

栢蔚森II呎價1.8萬沽

由新世界及遠東合作發展的栢蔚森II昨日以招標形式售出2座9樓M室，面積395方呎，2房間隔，以712.5萬售出，呎價約18,038元。

益兆集團旗下何文田名鑽昨日最新沽出15樓E室，面積448方呎，2房間隔，成交價1,111.9萬，呎價約24,978元。

朗日峰2房511萬售出

嘉里旗下元朗朗日峰最新售出15樓A室，面積393方呎，2房間隔，以511.27萬成交，呎價13,009元。

另外，總結本月以來新盤市場合共錄1,169宗成交，屬連續11個月均錄逾千宗交投。