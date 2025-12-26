天璽．天2期乘勢標售2伙大宅 4房連雙套房間隔

新地旗下地王級現樓項目天璽．天2期近月銷情持續，長假期前以約1.05億連同2個車位售出位於第1座Sky Tower 42樓A室，為4房連雙套房間隔，呎價43132元，成交價創出新高。發展商打鐵趁勢，乘勢推出同類型單位於今日起以招標方式發售2伙，其中包括1座Sky Tower位於37樓A室，面積與間隔與上述單位相同；另一伙位於同層C室，面積1511方呎，同為4房連雙套房間隔。

另一方面，同系西沙SIERRA SEA 2A期項目亦蓄勢待發，項目最快下周開價，隨即開放新示範單位予公眾參觀，並有望搶佔先機成為明年首個開售的全新盤。該期數項目提供727伙，面積介乎275至835方呎，涵蓋1房至3房間隔，當中主打1房及2房單位，佔項目單位總數逾7成。