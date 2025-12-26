貨尾新盤今起3天 合共推售近100伙 啟德海灣連招標發售60伙

聖誕節長假期未有全新一型項目推售，發展商主力銷售旗下貨尾，長假期首天錄得不俗成交，今起3天長假期，合共有10個貨尾盤推售，共涉近100伙，其中以嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外合發展的啟德海灣，連招標合共發售60伙較為矚目。

啟德海灣涉60伙矚目

啟德海灣於長假前突擊加推新一張8號價單，計算最高25%折扣後，折實平均呎價約2.17萬，並於明日進行新一輪銷售，當中新舊價單合共推出52伙發售，另推出8伙以招標方式發售。

價單上的52伙，當中包括35伙屬全新一張8號價單，另外17伙屬於舊價單，該批17伙早前亦更新價單，價單售價調高2%至4%不等，整批52伙最平單位為2C座2樓D室，面積307方呎，折實入場價552.75萬，呎價18005元。至於推出招標的8伙，分布於2A及2C座，面積介乎427至771方呎，涵蓋2房及3房戶型。

此外，會德豐地產發展的啟德MONACO及藍田半山KOKO MARE亦分別推出4伙及3伙以招標方式發售，招標期由周日（28日）起至明年3月底。

新世界旗下西貢現樓豪宅項目傲瀧，於2019年10月以5856.2萬售出的3座7樓B室，為頂層連天台特色戶，面積1866方呎，屬4房連雙套房間隔，附設有1544方呎天台，單位於長假期終止合約，買家撻大訂離場，單位隨即推出標售，標售期由周日起至明年6月底。