Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

貨尾新盤今起3天 合共推售近100伙 啟德海灣連招標發售60伙

新盤速遞
更新時間：10:24 2025-12-26 HKT
發佈時間：10:24 2025-12-26 HKT

聖誕節長假期未有全新一型項目推售，發展商主力銷售旗下貨尾，長假期首天錄得不俗成交，今起3天長假期，合共有10個貨尾盤推售，共涉近100伙，其中以嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外合發展的啟德海灣，連招標合共發售60伙較為矚目。

相關文章：啟德海灣加推逾百伙 15萬呎度假式會所 運動設備成賣點 啟德區最大四季花漾園林 ｜新盤Story

啟德海灣涉60伙矚目

啟德海灣於長假前突擊加推新一張8號價單，計算最高25%折扣後，折實平均呎價約2.17萬，並於明日進行新一輪銷售，當中新舊價單合共推出52伙發售，另推出8伙以招標方式發售。

價單上的52伙，當中包括35伙屬全新一張8號價單，另外17伙屬於舊價單，該批17伙早前亦更新價單，價單售價調高2%至4%不等，整批52伙最平單位為2C座2樓D室，面積307方呎，折實入場價552.75萬，呎價18005元。至於推出招標的8伙，分布於2A及2C座，面積介乎427至771方呎，涵蓋2房及3房戶型。

此外，會德豐地產發展的啟德MONACO及藍田半山KOKO MARE亦分別推出4伙及3伙以招標方式發售，招標期由周日（28日）起至明年3月底。

新世界旗下西貢現樓豪宅項目傲瀧，於2019年10月以5856.2萬售出的3座7樓B室，為頂層連天台特色戶，面積1866方呎，屬4房連雙套房間隔，附設有1544方呎天台，單位於長假期終止合約，買家撻大訂離場，單位隨即推出標售，標售期由周日起至明年6月底。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
20小時前
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
19小時前
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
23小時前
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
飲食
23小時前
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
01:37
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
19小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
影視圈
14小時前
粵車南下︱允車窗「由黑玻璃遮蓋」遭質疑「雙標」 專家及議員：法例嚴重過時 促與時並進
社會
12小時前
TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點
TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點
影視圈
2小時前