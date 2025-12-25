SIERRA SEA 2A期搶閘力吸各路客 新盤下月列陣登場 中小型單位主導

尚有約一周便踏入2026年，在樓市氣氛持續好轉，農曆新年前後料再現「小陽春」，故各大發展商未見「收爐」跡象，密密部署明年推盤大計，目前最少有8個全新盤有望於明年1月開售，涉及約1776伙，供應遍布港九新界各區，以中小型單位佔多數；最具規模為西沙SIERRA SEA 2A期，涉727伙，料短期內開價，勢成明年「頭炮」開售新盤；另外，紅磡首匯及鴨脷洲PORTO料於1月展開銷售，分別提供241及174伙。

昨錄逾2000代理參觀

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期項目最快下周開價，有望成為明年新盤市場「頭炮」。發展商昨日開放位於九龍站商廈的項目示範單位予代理參觀，為銷售作準備，據悉，單日共有近2000名代理到場參觀，示範單位料於開價後隨即開放公眾參觀。而設於西沙的項目展銷廳已開放，昨日吸引不少市民到訪，現場氣氛理想。

美聯集團行政總裁(住宅)馬泰陽表示，美聯及港置昨日有近1000名代理率先參觀示範單位了解項目優勢。對現時該行查詢客戶分析，投資客佔比有明顯上升，主要因先前開售的SIERRA SEA期數近日陸續入伙，多個放租盤以理想價獲承租，租務回報可達4.7厘水平，故增加投資客對新期數的興趣。

即將開售的SIERRA SEA 2A期項目提供727伙，面積介乎275至835方呎，涵蓋1房至3房間隔，當中主打1房及2房單位，佔項目單位總數逾7成。預計關鍵日期為2026年9月30日，距今約9個月多。

項目面積最細單位為1座地下1樓G室，單位275方呎，屬1房間隔，另連193方呎花園，屬SIERRA SEA系列項目至今推出的3個期數中面積最細單位；至於面積最大單位為2座、3座及5座的頂層A室，3房1套戶型，單位面積835方呎，附連434方呎平台，該處設有樓梯可通往單位的683方呎天台。

恒基旗下紅磡MIDTOWN SOUTH系列新一期項目首匯亦有機會明年開售，項目合共提供241伙，提供1房至4房間隔，相較過往期數推出更多中大型單位。項目約4成單位為2房間隔，而1房則佔25%，其餘則為3房及4房，而4房更為至今所有期數中首度提供。

最少8新盤部署下月推售

事實上，同系列的THE HADDON近日銷情持續，本月至今已售出37伙，引起有意入市的準買家關注，待首匯正式推出時料能承接理想銷情況，並吸引鍾情中大型單位客源入市。

至於宏安旗下鴨脷洲PORTO涉及174伙，主打1房及2房單位，另設特色單位，預計於明年1月初上載樓書並推出應市。

項目標準單位涵蓋開放式至2房間隔，而標準單位層與層之間最高可達3.45米，其中開放式戶型設28伙，1房戶涉及77伙，佔項目總數約44%；2房戶劃分開放式廚房及梗廚2種戶型，並合共提供55伙，佔項目全盤約32%；另提供11伙平台特色單位及3伙複式特色單位。

項目坐落平瀾街9號，預計關鍵日期為2027年3月31日，樓花期長約15個多月。

另一方面，TKS Limited發展的紅磡高山道現樓新盤悅麓，剛上載樓書，合共提供83伙，面積介乎166至304方呎，提供開放式至1房間隔，另有特色單位，市場估計發展商隨即展開推盤程序，最快下月可以開售。

根據樓書，全盤面積最細單位為5樓A室，面積166方呎，另連328方呎平台，屬開放式間隔，平台較室內面積大近1倍。最大為6至10樓E室，面積304方呎，屬1房間隔。

有發展商表示，農曆新年前後樓市通常會出現「小陽春」，市況有望明顯升溫，因此會瞄準這個機會，加緊部署首季推盤。