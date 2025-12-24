WHITESAND COVE頂層特色戶2820萬沽 買家作渡假屋之用
更新時間：17:09 2025-12-24 HKT
發佈時間：17:09 2025-12-24 HKT
發佈時間：17:09 2025-12-24 HKT
華懋西貢白沙灣臨海豪宅WHITESAND COVE，今日以招標形式售出3座頂層6樓B室。該單位位於項目最前排臨海位置，面積1,218方呎，採4房雙套連工人房設計，並附設321方呎天台，而層與層之間高度高達3.45米，空間感十足，盡顯氣派。成交價連車位為2,820萬元，呎價為23,153元。
據悉，買家為本地客，參觀現樓後深受臨海景致及低密度規劃吸引，遂於聖誕長假前入標，成功購入此享有海天一色美景的特色單位，作為與家人朋友的渡假屋之用。
項目僅提供40伙，本月已連錄3宗連天台特色戶成交。
