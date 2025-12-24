Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

悅麓上樓書涉83伙 面積166呎起

新盤速遞
更新時間：16:28 2025-12-24 HKT
發佈時間：16:28 2025-12-24 HKT

TKS Limited發展的紅磡高山道現樓新盤悅麓，剛上載樓書，合共提供83伙，面積介乎166至304方呎，提供開放式至1房間隔，另有特色單位。

最細單位連328方呎平台

全盤面積最細單位為5樓A室，面積166方呎，另連328方呎平台，屬開放式間隔，平台較室內面積大近1倍。最大為6至10樓E室，面積304方呎，屬1房間隔。

上述項目前身為1幢6層高舊樓，該公司於2021年透過強拍途徑以底價1.36億成功統一業權發展，其後連同毗鄰地盤合併重建發展。

資料顯示，「影帝」梁朝偉曾於2013年底以1,500萬元購入新柳街2A號地舖，惟該舖最終在2021年4月初以1,350萬元售予上述財團，當時持貨約7年，帳面蝕約150萬元或10%。
 

