宏安鴨脷洲新盤命名PORTO 涉174伙主打1至2房

新盤速遞
更新時間：16:25 2025-12-23 HKT
發佈時間：16:25 2025-12-23 HKT

宏安旗下鴨脷洲平瀾街9號項目，今日命名為PORTO，涉及174伙，主打1房及2房單位，另設特色單位，預計明年1月推出應市。

宏安地產執行董事程德韻指出，PORTO共提供174伙，標準單位涵蓋開放式至2房間隔，開放式戶設28伙，1房戶涉及77伙，2房戶則提供55伙，並劃分開放式廚房及梗廚2種戶型；另提供11伙平台特色單位及3伙複式特色單位，預計關鍵日期為2027年3月31日。項目預計明年1月初上樓書，料1月內推售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

