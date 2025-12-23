Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期示範單位首曝光 即睇示位相

新盤速遞
更新時間：17:00 2025-12-23 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-23 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期於今日首度開放項目示範單位供參觀，發展商是次開放3伙無改動交樓標準示範單位，涵蓋1房至3房間隔。其中以3座20樓A室為藍本的示範單位，面積700方呎，屬3房1套連梗廚及儲物室套間隔，單位呈單邊設計，廳房同向。

客飯廳間隔方正實用，長方開則方邊分隔客飯廳位置。連接露台處設有落地玻璃趟門，增加單位室內採光及通風。廚房呈梗廚設計，可有效隔絕油煙飄出客廳，設有多個儲物櫃，提供充足置物空間。

發展商同日開放3座20樓E室為藍本的無改動示範單位，面積422方呎，2房間隔，單位同樣位處單邊，廳房均可享同樣景觀，而走廊位置設有大型儲物牆，可提供充足置物空間。

另一伙則以3座20樓J室為藍本的無改動示範單位，面積299方呎，1房間隔，廚房呈分開式設計，及備餐區位處大門兩側，方便備餐及煮食同時進行。

SIERRA SEA 2A 3座20樓E室示範單位：

 SIERRA SEA 2A 3座20樓J室示範單位：

SIERRA SEA 2A 3座20樓A室示範單位：

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
2025-12-22 15:31 HKT
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
2025-12-22 16:54 HKT
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
影視圈
6小時前
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
8小時前
TVB禁愛令發功！何沛珈阮浩棕兩年情斷 《東周刊》獨家直擊女方憔悴狀態突然情緒激動
TVB禁愛令發功！何沛珈阮浩棕兩年情斷 《東周刊》獨家直擊女方憔悴狀態突然情緒激動
即時娛樂
7小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
23小時前
廣州室內滑雪場墟冚場面不再？港教練直擊無人雪道「情況有點誇張」 網民反指：周末好多人……
廣州室內滑雪場墟冚場面不再？港教練直擊無人雪道「情況有點誇張」 網民反指1時段極多人
旅遊
2025-12-22 15:35 HKT