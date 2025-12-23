SIERRA SEA 2A期示範單位首曝光 即睇示位相
更新時間：17:00 2025-12-23 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-23 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-23 HKT
新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期於今日首度開放項目示範單位供參觀，發展商是次開放3伙無改動交樓標準示範單位，涵蓋1房至3房間隔。其中以3座20樓A室為藍本的示範單位，面積700方呎，屬3房1套連梗廚及儲物室套間隔，單位呈單邊設計，廳房同向。
客飯廳間隔方正實用，長方開則方邊分隔客飯廳位置。連接露台處設有落地玻璃趟門，增加單位室內採光及通風。廚房呈梗廚設計，可有效隔絕油煙飄出客廳，設有多個儲物櫃，提供充足置物空間。
發展商同日開放3座20樓E室為藍本的無改動示範單位，面積422方呎，2房間隔，單位同樣位處單邊，廳房均可享同樣景觀，而走廊位置設有大型儲物牆，可提供充足置物空間。
另一伙則以3座20樓J室為藍本的無改動示範單位，面積299方呎，1房間隔，廚房呈分開式設計，及備餐區位處大門兩側，方便備餐及煮食同時進行。
SIERRA SEA 2A 3座20樓E室示範單位：
SIERRA SEA 2A 3座20樓J室示範單位：
SIERRA SEA 2A 3座20樓A室示範單位：
