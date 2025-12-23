Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金海灣·珀岸2房戶 每呎逾1.3萬沽

新盤速遞
更新時間：11:03 2025-12-23 HKT
發佈時間：11:03 2025-12-23 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，自推出以來一直受到市場追捧，持續錄得成交。昨日以平均每方呎逾1.3萬，售出項目1伙2房單位。

本月至今暫售出18伙

黃金海灣．珀岸最新售出單位為1B座20樓C室，面積435方呎，屬於2房戶型，成交價567.7萬，呎價約13051元。項目近日成交不斷，本月至今暫售出18伙，成交價介乎528.8萬至1330.9萬，合共套現近1.3億。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙，其中第2期黃金海灣．珀岸合共提供631伙，項目推售至今暫售出近530伙，涉額逾24.6億。

若連同第1期黃金海灣．意嵐，整個黃金海灣系列累售單位已增至近1070伙，總套現金額超過43.6億，銷情相當理想。

項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
19小時前
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
樓市動向
5小時前
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
18小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
22小時前
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
影視圈
13小時前
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
2小時前
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
01:14
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
21小時前
河南梁先生的妻子及一對年幼子女，7月時被其「沙煲兄弟」殺害。
河南「滅門」案︱愛妻及年幼子女被殺 疑兇竟是兒時玩伴
即時中國
2025-12-22 08:30 HKT
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
17小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
21小時前