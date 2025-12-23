黃金海灣·珀岸2房戶 每呎逾1.3萬沽

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，自推出以來一直受到市場追捧，持續錄得成交。昨日以平均每方呎逾1.3萬，售出項目1伙2房單位。

本月至今暫售出18伙

黃金海灣．珀岸最新售出單位為1B座20樓C室，面積435方呎，屬於2房戶型，成交價567.7萬，呎價約13051元。項目近日成交不斷，本月至今暫售出18伙，成交價介乎528.8萬至1330.9萬，合共套現近1.3億。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙，其中第2期黃金海灣．珀岸合共提供631伙，項目推售至今暫售出近530伙，涉額逾24.6億。

若連同第1期黃金海灣．意嵐，整個黃金海灣系列累售單位已增至近1070伙，總套現金額超過43.6億，銷情相當理想。

項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。