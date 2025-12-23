中半山波老道超級豪宅21 BORRETT ROAD限量招標 招標期至明年1月

樓市氣氛向好，發展商積極加推旗下新盤餘貨單位應市；其中長實旗下中半山波老道超級豪宅21 BORRETT ROAD，昨上載新銷售安排，於下周一（29日）起招標發售項目5樓7室，單位面積2316方呎，屬4房間隔，招標期至明年1月9日。

維港．灣畔4伙提價2%

中國海外牽頭發展的啟德維港．灣畔1B期昨日更新現有的2張價單，為多伙單位提價，其中包括最新銷售安排中推出的4伙。

發展商將於周五（26日）起以先到先得形式開售4伙，包括2B座27樓B室，面積579方呎，為2房1套連儲物室戶型，定價由2067.7萬提高2%至最新的2109萬，計算12%折扣優惠後，折實售價約1855.9萬，折實呎價約32054元。

另外3伙為2B座23樓、25樓及27樓的C室，面積同為569方呎，3房間隔，均於是次更新價單時提價2%，最新折實售價介乎1831.6萬至1859.2萬，折實呎價約32190至32675元

蔚藍東岸加推5伙海景大戶

五礦旗下油塘蔚藍東岸，發展商亦加推1座海景單位，根據昨日最新上載的銷售安排，推出5伙3房1套連儲物室海景大戶，於周五起至下周三（31日）期間每日招標形式發售。

是次推出單位面積由832至845方呎，全部位於項目第1座中層，擁三家村避風塘及藍塘海峽海景。蔚藍東岸本月至今已售出14伙，套現逾1.5億；項目自開售以來累計售出506伙，總銷售金額突破47億。