Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何文田傲玟月內暫沽11伙 套現近2.47億 大手客斥逾4200萬購2伙

新盤速遞
更新時間：15:22 2025-12-22 HKT
發佈時間：15:22 2025-12-22 HKT

何文田豪宅項目傲玟於月內錄得超過300組客人參觀，首三周速成11宗成交，涉資近2.47億元。當中不乏大手客捧場，成交2伙，金額高達4,231.9萬元。

本月首三星期的最新成交單位面積介乎848至1388方呎，屬2房至3房戶間隔，成交價約1,526萬至約2,870萬元，呎價約17,200元至約22,900元。

當中，成交價最高單位為3座19樓B室，面積1255方呎3房3套單位連1個車位，成交價為2,870萬元，呎價約22,868元。

市場消息指，其中2伙由同一本地買家購入，因看好九龍傳統豪宅地段的保值能力，故斥資約4,232萬元購入2伙，包括伙1,255方呎3房3套戶型，以及一伙934方呎2房2套戶型，將作自住及長線收租用途。

傲玟開售累售211伙，佔全盤401伙近53%，套現超過63億元。自2023年9月中重新推出市場發售，至今累積成交逾54億，平均成交呎價逾2.2萬元。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
6小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
7小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
01:28
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
4小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
2025-12-21 12:39 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
兩岸熱話
7小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
2025-12-21 14:16 HKT
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
社會
4小時前
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因｜Juicy叮
時事熱話
5小時前