何文田傲玟月內暫沽11伙 套現近2.47億 大手客斥逾4200萬購2伙

何文田豪宅項目傲玟於月內錄得超過300組客人參觀，首三周速成11宗成交，涉資近2.47億元。當中不乏大手客捧場，成交2伙，金額高達4,231.9萬元。

本月首三星期的最新成交單位面積介乎848至1388方呎，屬2房至3房戶間隔，成交價約1,526萬至約2,870萬元，呎價約17,200元至約22,900元。

當中，成交價最高單位為3座19樓B室，面積1255方呎3房3套單位連1個車位，成交價為2,870萬元，呎價約22,868元。

市場消息指，其中2伙由同一本地買家購入，因看好九龍傳統豪宅地段的保值能力，故斥資約4,232萬元購入2伙，包括伙1,255方呎3房3套戶型，以及一伙934方呎2房2套戶型，將作自住及長線收租用途。

傲玟開售累售211伙，佔全盤401伙近53%，套現超過63億元。自2023年9月中重新推出市場發售，至今累積成交逾54億，平均成交呎價逾2.2萬元。

