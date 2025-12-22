Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金海灣．珀岸周末連售3伙 2房553萬沽

新盤速遞
旭日國際旗下屯門青山灣段大型臨海項目黃金海灣．珀岸自現樓形式推售，市場反應不俗，過去周末共售出3伙，套現超過2000萬，個別單位呎價高見1.46萬。

黃金海灣．珀岸昨日新增成交為1B座5樓B室，面積531方呎，為2房間隔採開放式廚房間隔，昨日以553.9萬售出，呎價10431元，總括過去周末，項目共售出3伙，合計套現約2069.4萬。

自現樓形式推售後，項目連環錄成交，黃金海灣．珀岸本月至今暫售出18宗，套現超過1.24億，其中造價最高為月初售出的1A座19樓A室，面積861方呎，為3房連套房間隔，以1330.9萬成交，呎價15458元，此單位成交呎價亦是該18宗當中最高。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙，剛錄成交的黃金海灣．珀岸共提供631伙，項目推售至今暫售出近530伙，涉額逾24.6億，若連同第1期黃金海灣．意嵐，整個黃金海灣項目累售單位已增至近1070伙，總套現金額超過43.6億，銷情相當理想。

