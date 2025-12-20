信和頻搶攻 連環推盤應市 柏瓏連沽33伙 柏景峰突加推每呎1.59萬

臨近年尾，信和推盤仍馬不停蹄，旗下與嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路柏瓏III昨日進行新一輪銷售，即獲大手客斥逾3632萬連掃4伙，整個項目全日售出約33伙；同日即加推與資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰新一張價單，涉及118伙，折實折實平均呎價約1.59萬，入場價約434萬，並推出價單上的150伙，落實於下周二（23日）進行新一輪銷售。

柏瓏III昨日推出價單上的125伙進行新一輪發售，昨日早上位於中港城售樓處吸引不少準買家到場，情況不俗，項目即時售出22伙，隨後銷情持續，再增添11宗成交，令全日共售出33伙，套現超過2.5億。

柏瓏獲3600萬大手掃4伙

市場消息指出，昨不乏大手客源，其中最大手買家由於看好北都發展前景，連環掃入4伙，據悉該4伙均位於1座A2室，面積562方呎，為2房連儲物室間隔，4伙共涉資逾3632萬。

昨日售出單位中，成交價最高單位為5座16樓A5室，面積770方呎，3房連套房間隔，成交價1201.16萬，呎價15599元；呎價最高單位為2座6樓A6室，面積467方呎，2房間隔，以770.11萬成交，呎價高見16491元。

柏瓏III經昨日銷售後，累售單位已增至約290伙，而整個柏瓏系列項目推售至今，累售單位已達1747伙，總套現金額超過152億，銷情相當不俗。

柏景峰全數單位低於千萬

信和昨日早上完成柏瓏III揀樓程序後，傍晚時份即加推油塘柏景峰新一張4號價單，涉及118伙，包括41伙1房、74伙2房及3伙3房1套間隔，面積293至578方呎，計算最高15%的折扣優惠後，折實平均呎價15908元，較今年11月發出的上一張價單折實平均呎價15438元，輕微調高約3%。即全數單位折實售價低於1000萬，

新價單售價最平單位為3座5樓C6室，面積300方呎，1房間隔，折實入場價434.94萬，折實呎價14498元；售價最高單位則1座26樓A1室，面積578方呎，3房1套連儲物室設計，折實售價966.96萬，折實呎價16729元。

新舊價單150伙下周二銷售

發展商同步上載新一份銷售安排，推出新舊價單上合共150伙標準單位，落實於下周二（23日）進行新一輪銷售，以先到先得形式發售，面積293方呎至578方呎，包括55伙1房、89伙2房以及6伙3房1套連儲物室設計，折實售價介乎422.62萬至966.96萬，折實呎價14283至16729元，以訂價計算，該批單位市值逾10.5億。

根據銷售安排顯示，扣除最高15%折扣後，折實售價由介乎422.62萬至966.96萬，折實呎價由14283元至16729元，即全數單位折實售價在1000萬以內。售價單位為3座5樓C7室，面積293方呎，1房間隔，折實售價422.62萬，折實呎價14424元；呎價最平單位則位於2座6樓B3室，面積401方呎，2房設計，折實售價572.73萬，折實呎價14283元。

位於高雅里8號的柏景峰共提供748伙，面積介乎269至578方呎，涵蓋開放式至3房間隔，項目預計2027年6月底落成入伙，樓花期約18個月。

凱柏峰每呎2.01萬新高

信和同系夥拍嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰系列項目，昨日再亦連沽2伙，當中包括位於凱柏峰I的1B座62樓A室特色戶，面積893方呎，屬3房1套連工人套房天台特色戶，單位附設有面積832方呎天台及183方呎平台，成交價1796.9萬，呎價20122元，呎價創出項目新高。

凱柏峰自7月現樓重推後銷情不俗，短短5個月已沽出1003伙，銷售金額逾66億。項目全盤開售至今累計售出1848伙，合共套現逾138億，全盤現時僅剩32伙待售。